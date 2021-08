Nous souhaitons un joyeux anniversaire à Zulina « La Loba » Muñoz !

Par Jaime Estrada vidaboxeo@cox.net

Mardi ni se marier ni embarquer, mais s’il les a invités à envoyer un message d’affection à la boxeuse Zulina Muñoz dite “La Loba” dans l’environnement du mamporro car le 10 août prochain elle aura de longues nappes car elle comblera. .. oups ! (Mieux vaut là arrêter l’information car bien que tous ceux qui veulent le savoir, cela ne vaut pas la peine de chanter l’âge des dames), et si je peux partager, c’est que rester dans le régime de boxe n’est pas enchiladas et Zulina Il a déjà 16 ans ans donner dur et dense au zafarrancho aux gifles payées que nous savons être une discipline jalouse et qui ne la prend pas au sérieux avec l’entraînement du cœur, de la parole et de la pensée, peut subir de graves conséquences. Donc “La Loba” a dû d’abord faire face au fait d’être la fille d’un entraîneur qui ne l’a pas prise en compte, et le pire était son propre père Fernando, qui à la fin de la journée l’a laissée monter sur scène quand elle avait environ 16 ans. , et depuis elle continue de donner son envol au fil, obtenant des satisfactions en tout genre et accumulant des palmarès de 52 victoires (29 grâce au chloroforme) 3 défaites et deux nuls, bien que cette fière femme de San Vicente Chicoloapan jure et parjure qu’ils soustraient 13 victoires, dont 10 par la même voie d’anesthésie). Zulina, avec une personnalité agréable, a toujours en tête de ne pas laisser son rang de popularité monter en flèche et garde son humilité intacte avec ses pieds fermement plantés sur le trottoir et en raison de cette attitude, de nombreuses personnes la suivent en essayant d’appartenir à sa sélection. cercle d’amitiés. En tant que mère, c’est un bon père et même ses enfants suivent sa trace sur les 16 cordes. Zulina dit qu’elle a encore de l’essence pour peut-être un dernier hourra de qualité dans sa carrière professionnelle, c’est pourquoi elle fait de la propagande pour faire face à la crème et à la crème de la division des poids coq et super coq, y compris sa voisine à Mexico, Mariana “La Barbie” Juárez , dont comme elle a également une silhouette élancée et un sourire contagieux, il ne lui serait pas difficile d’entrer sur les podiums du mannequinat en tant qu’image d’une orbite pour les hommes et a également déclaré qu’elle adorerait un duel avec le également vétéran Jackie Nava, qui a le surnom de “Princesse aztèque” et Zulina veut usurper ce trône et se déclarer officiellement avec une victoire en tant que “Reine de Tenochtitlán”. Et comme elle a une facilité pour le verbe nous ne pensons pas qu’elle aura du mal à narrer des matchs de boxe quand viendra le temps de dire sayonara à la douce science du sport, et comme médicament pour qu’ils guérissent, notre protagoniste est aussi infirmière, pour lesquels plus de deux trois aimeraient le bouche-à-bouche, mais soyez très prudent car s’ils veulent être malins ils risquent de se casser la bouche avec un guamazo, mieux vaut ne pas chercher le bruit de la couenne et l’admirer sans essayer d’en abuser. Mais alors que ce sont des poires ou des pommes pour quand ces choses arrivent, célébrons ensemble avec des abrices et du champagne (numériquement pour ceux d’entre nous qui n’ont pas le plaisir de le faire en personne et avec un câlin et un câlin) l’anniversaire d’un grand championne du monde, Zulina “La Loba ”Muñoz.