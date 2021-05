“Nous travaillons pour que les gardiens participent à l’attaque”

19/05/2021 à 00h11 CEST

Un solvable du FC Barcelone a ajouté trois points mardi aux Pescados Rubén Burela (1-4) Et, bien qu’il soit cinquième avec 59 points à trois jours de la fin, il n’a déjà que deux du quatuor de tête composé de Jimbee Cartagena, ElPozo Murcia, Levante UD et Palma Futsal.

À l’issue de la réunion Andreu Plaza a souligné le bon travail défensif que son équipe a offert, qui aurait dormi en leader sans les deux points qu’il a laissés filer samedi à Jaén à seulement deux secondes de la fin.

“Nous concédons peu de buts, l’équipe est sérieuse, Au cours des quatre derniers matchs, nous n’avons marqué que trois buts et c’est très important pour nous. Samedi, nous avons reçu un rival très difficile comme ElPozo et de continuer. Plus nous faisons valoir de points, plus nous serons élevés. C’est sûr, car il y a des confrontations directes entre ceux d’entre nous qui sont dans les six premières positions », a expliqué le natif de Gérone.

Concernant 1-4, Plaza a souligné que le match “a été disputé et jusqu’à ce que bien dans la deuxième partie était égale. En première mi-temps, nous avons eu l’occasion d’ouvrir davantage le score. Avec le tirage au sort, nous avons eu la chance de marquer à nouveau tout de suite et cela nous a donné un peu de tranquillité d’esprit et ça a été une douche froide pour Burela “.

“Au final, nous avons bien fait dans le cinq pour quatre, nous n’avons concédé aucune chance et le résultat est juste. Nous jouions contre un adversaire très intense qui a eu un match courageux, en montant pour nous trouver. Nous avons eu la tranquillité de jouer le ballon contre une défense très pressante », a poursuivi l’entraîneur barcelonais.

Quant au but de Dídac qui a servi à ouvrir le tableau de bord, le technicien s’est souvenu qu’au début de la saison “j’ai déjà dit que nous allions travailler avec les gardiens une attaque à laquelle ils ont participé. L’autre jour à Jaén, le premier but était une passe en profondeur de Dídac à «Esquerda», qui a marqué un but et c’est une situation sur laquelle nous travaillons beaucoup pendant la semaine.

Andreu Plaza était très satisfait de ses joueurs

| FCB

“Dídac maîtrise très bien ses pieds, il est calme et à la fin la récompense est la suivante. Burela a eu des doutes dans la première action, il est sorti et la vérité est que c’était un bon objectif qui non seulement pour lui, mais pour toute l’équipe lui donnera la vision que nous pouvons faire des choses dans cette situation “, a souligné l’ancien entraîneur du Barça B.

Enfin, Andreu Plaza a souligné l’énorme importance de la deux tant de “ marque maison ” ce que Dyego a marqué rien d’autre pour lier Álex Diz dans une circonstance essentielle pour apaiser une situation compliquée.

“Parfois, le sport est comme ça. Je pense que quand ils étaient à égalité, ils auraient pu avoir un moment d’explosion, mais nous avons rapidement marqué un but sur le jeu suivant et c’est très important pour calmer les choses. Et puis tout de suite Dyego a marqué un autre but, un grand but d’ailleurs et cela nous a donné la tranquillité d’esprit nécessaire », a-t-il conclu.