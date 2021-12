« Nous travaillons pour une grande fête au Centenaire en 2023 »

31/12/2021 à 13:49 CET

.

Jorge Garbajosa, président de la Fédération espagnole de basket-ball (FEB) a souligné « le bilan économique positif » de l’institution, le prestige international « et, à l’horizon, la célébration du Centenaire en 2023.

« Ce que j’aimerais en 2022, c’est que la pandémie rentre dans les livres d’histoire et non aux quotidiens, ce serait la meilleure nouvelle & rdquor;, a souligné Garbajosa, dans des déclarations soumises.

« Nous avons besoin et voulons avoir une normalité, comme la précédente, dans lequel nous craignions seulement que nos compétitions grandissent, que nos équipes d’entraînement poursuivent leur évolution continue, que les absolus obtiennent des résultats qui nous rendraient tous fiers & rdquor;, a-t-il ajouté.

Le président de la FEB a avancé qu’ils reviendraient à « avoir des chiffres noirs » dans l’équilibre économique et qu’ils continueront avec l’organisation de grands événements. « La seule chose que nous ne pouvons garantir, ce sont les résultats. Mais tout le reste l’est. Je pense que cela signifie que nous avons gagné un vote de confiance », a-t-il déclaré.

« En 2021, nous avons organisé l’Eurobasket de Valence. En 2022, qui commence maintenant, nous aurons la Coupe du monde masculine des moins de 17 ans à Malaga, Marbella et Alhaurín de la Torre ; en 2023, la Coupe du Monde Féminine U19 aura lieu dans la Communauté de Madrid. La FIBA ​​nous fait confiance, c’est apprécié, mais nous l’avons aussi durement mérité& rdquor;, a-t-il poursuivi.

« Nous avons besoin de ces grands événements, tant dans les catégories d’entraînement que dans l’absolu, pour attirer l’attention des médias et de nouveaux fans & rdquor;, a-t-il contribué.

La célébration du centenaire, en 2023, est déjà prévue. « Le centenaire de la FEB, et je l’ai bien compris, est un parfait prétexte pour valoriser notre sport. Il a un passé extraordinaire, un présent merveilleux et un avenir plein d’espoir. Et ces cent ans doivent être le point de rencontre de ces trois réalités », a observé Garbajosa.

« Nous travaillons sur une série de grands événements festifs, avec un événement central. Travailler dans une pandémie est très compliqué, faire un projet sur deux ou trois ans est extrêmement difficile, mais nous y travaillons. Cette année à venir doit préciser ce que devrait être 2023 pour que ce soit une année de célébration & rdquor;, a conclu Jorge Garbajosa.