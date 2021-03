«Nous travaillons sur certaines choses», disent-ils.

« Tous les rapports sont inexacts. Nous travaillons sur certaines choses », était la brève lettre envoyée par JLo et ARod. Pendant ce temps, l’informateur a confirmé que le chanteur et l’ancien joueur de baseball « ne se sont jamais officiellement séparés ni n’en ont parlé, mais ils sont toujours ensemble. Ils ont connu une mauvaise séquence. Mais ils n’ont pas rompu. »

Alex Rodriguez et Jennifer Lopez ont dû reporter leur mariage en raison de la pandémie de Covid-19.

(© Getty Images 1043367174)



Une autre chose que la source voulait clarifier était que les rumeurs qui ont émergé il y a un mois, selon lesquelles Alex avait eu une liaison avec Madison LeCroy de ‘Southern Charm’, « n’avaient rien à voir avec les mauvais moments qui se sont produits (…) Elle travaille en République dominicaine et il travaille à Miami.

« C’est difficile de se voir, surtout avec la quarantaine et Covid-19, mais ils veulent essayer de rester ensemble », a partagé l’amie de Jennifer et Rodriguez. Cette réponse intervient après que la presse mondiale, y compris Who, ait rapporté que le mariage du couple avait été annulé et qu’il y avait eu un coup de tonnerre.

Les informations publiées pour la première fois par Page Six garantissaient que López, 51 ans, et Rodríguez, 45 ans, s’étaient séparés; Elle est loin de chez elle car elle tourne son prochain film et il n’a pas pu l’accompagner car il s’occupe de questions liées à ses affaires et à sa vie publique.