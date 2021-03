« Nous utiliserons le carton rouge pour Mingueza »

28/03/2021 à 00h12 CET

La goutte qui remplissait le verre. Le carton rouge incompréhensible qu’scar Mingueza a vu à la 87e minute contre l’Italie à ses débuts avec l’équipe des moins de 21 ans a surpris tout le monde: joueurs et entraîneurs.

«Rien de punissable ne se produit, comme on le voit dans les rediffusions télévisées. Nous allons utiliser le carton rouge et voir jusqu’où il va. Espérons que justice soit rendue et nous espérons que vos critères correspondent aux nôtres. », a commenté Luis de la Fuente lors de la conférence de presse d’après-match.

L’entraîneur espagnol a été bouleversé par le match difficile joué par l’équipe italienne et, par conséquent, par l’issue du match, puisque “Nous essayons de proposer un style de football et le rival, utilisant d’autres armes, nous a empêchés », a assuré le Riojan devant les médias.

Après trois expulsions dans la dernière ligne droite, le match s’est terminé avec 19 joueurs sur le terrain: dix de l’équipe espagnole et neuf de l’italien.