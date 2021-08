Nous venons de voir une toute nouvelle scène d’action Pas le temps de mourir avec Daniel Craig et Wow, Just Wow

Semblant se rendre compte de cela, les coups de feu s’arrêtent, mais l’homme de main avec le faux œil que Bond a rencontré plus tôt sort et commence à se rapprocher de plus en plus de la voiture. Comme il le fait, il commence à tirer à plusieurs reprises au même endroit dans la fenêtre du côté passager. Nous voyons le verre s’affaiblir de plus en plus, et pendant tout ce temps, Madeleine est désespérée de savoir qu’elle a toujours la confiance de 007. Après un moment de silence, Bond dit « D’accord » et actionne un interrupteur sur le tableau de bord, faisant baisser les phares avant et exposant un ensemble de pistolets Gatling.