« Nous verrons » – un indice majeur d’Alexander Isak donne à Arsenal un grand espoir de transfert

Arsenal a reçu un énorme coup de pouce dans ses efforts pour amener Alexander Isak en Premier League après que l’attaquant a exprimé ses espoirs pour l’avenir.

L’international suédois de 22 ans a brillé à l’Euro 2020 en marquant 17 buts en Liga la saison dernière. Et après un lent début de saison, Isak a souligné son énorme talent en marquant cinq fois en 11 matchs. En effet, sa forme a été essentielle car son équipe, la Real Sociedad, a donné le ton en début de Liga.

Ainsi, les prétendants à Isak ne manquent pas et un certain nombre de clubs sont venus flairer le joueur au cours de l’été. À l’époque, sa clause de sortie de 63 millions de livres sterling s’est avérée prohibitive, un certain nombre de clubs semblant rebutés par les frais.

Cela dit, la Sociedad – consciente de la réputation croissante d’Isak – a décidé de le lier à un nouveau contrat. Dans la foulée, sa clause libératoire a été portée à un montant encore plus élevé de 76,8 millions de livres sterling (90 millions d’euros).

Néanmoins, cela n’a pas empêché le moulin à rumeurs de tourbillonner et les goûts d’Arsenal et de Manchester City continuent d’être crédités d’un intérêt.

En effet, les Gunners seront probablement à la recherche d’un nouvel avant-centre en 2022. Avec Eddie Nketiah et Alexandre Lacazette se dirigeant vers la porte de sortie, La conférence papier du jeudi a suggéré qu’un accord pour l’un des hommes vedettes de la Serie A était sur les cartes.

Cependant, Isak est un autre qu’ils pourraient encore envisager – en particulier si leur amélioration sous Mikel Arteta se traduit par un retour à la compétition européenne.

Et dans une interview honnête avec The Independent, Isak admet que jouer en Angleterre est l’un de ses objectifs de carrière.

« Je suis bien placé en ce moment, je suis très heureux. Mais un jour, ce serait bien de jouer aussi en Angleterre », a-t-il déclaré.

«Ils ont six ou sept des plus grands clubs du monde, c’est un très haut niveau, et bien sûr un jour ce serait une alternative.

« Chaque joueur veut être la meilleure version d’eux-mêmes et atteindre le plus haut niveau possible.

« J’ai des attentes pour moi-même que j’essaie de réaliser, alors nous verrons où le voyage me mènera à l’avenir. »

Isak déterminé à s’améliorer encore

En plus de cinq buts, Isak a également une passe décisive à son actif cette saison. Ce record garantit qu’il compte actuellement une implication dans les buts tous les 1,8 matchs cette saison. Un garçon !

Malgré sa belle forme, Isak admet qu’il souhaite ardemment devenir encore meilleur. Et c’est le désir qui souligne sa réputation comme l’une des jeunes stars les plus brillantes du football mondial.

« Les gens compteront toujours les buts, je veux marquer, mais je veux être un attaquant moderne », a-t-il déclaré.

« J’aime jouer au football et cela signifie être impliqué autant que possible. Je pense que c’est pourquoi l’Espagne me convient très bien.

