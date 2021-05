Nous verrons une “ explosion ” dans l’innovation financière axée sur le Bitcoin dans le secteur bancaire et de l’assurance

Ross Stevens a également révélé qu’il avait eu une réunion avec les dirigeants de trois des plus grandes banques centrales du monde à propos du Bitcoin et de l’inflation. Il pense que nous pourrions voir une banque centrale adopter la norme Bitcoin ou acheter du BTC en tant qu’actif de réserve au cours des 12 prochains mois.

«Bitcoin est une assurance-vie», c’est ainsi que Ross Stevens, fondateur et PDG de NYDIG, une société de gestion de Bitcoin, filiale du gestionnaire d’actifs Stone Ridge de 10 milliards de dollars, a défini la crypto-monnaie dans sa dernière interview.

Bitcoin, selon lui, est un paiement sous forme de liberté et de dignité. Et quand on est pauvre, et que tout ce qu’ils ont est fiat, alors «c’est un glaçon fondant de valeur» alors que la Réserve fédérale continue d’imprimer de l’argent.

Et c’est grâce aux pensées de «l’exacerbation de l’inégalité des richesses, de la profonde injustice des activités de la banque centrale», que Stevens «a vu le pouvoir impressionnant du bitcoin.

NYDIG a acheté un tas de bitcoins il y a longtemps alors que personne ne le savait et l’a conservé tout au long. Mais en 2020, ils ont acheté plus de bitcoins que les cinq années précédentes combinées et sont «sur le point d’en acheter encore plus cette année».

En effet, la société considère le Bitcoin comme une «arme pacifique de choix contre le vol de temps imputable à la banque centrale».

La société a essentiellement fait tapis en 2017, et «cela a eu des effets profonds sur notre entreprise», a déclaré Stevens, ajoutant:

«Si vous pensez à ce dénominateur de la monnaie fiduciaire sans fin et en expansion, cela signifie nécessairement que le bitcoin devient de plus en plus précieux.»

Bitcoin est la «première réserve de valeur de l’histoire humaine dont l’offre est totalement imperméable à toute demande accrue», a-t-il déclaré.

Les liquidités ne sont plus un actif mais un passif

Comme nous le faisons depuis l’année dernière, depuis que la Fed a mis en œuvre une politique monétaire ultra-lâche, la valeur de la devise en a pris un coup, poussant les entreprises à voir Bitcoin comme un actif de trésorerie, un remplacement de la trésorerie.

«L’argent liquide n’est plus un atout; c’est une responsabilité », a déclaré Stevens, et à ce titre, les entreprises doivent décider quoi faire de leurs réserves.

«Pour des entreprises comme Stone Ridge et d’autres qui ont adopté la norme Bitcoin par rapport aux entreprises de leur secteur qui ne l’ont pas fait, les résultats sont profonds et une partie de la clé est un changement d’état d’esprit», qui est que «le bitcoin n’est pas vulnérable», comme fiat et non soumis aux caprices des fragilités humaines comme la prise de décision, a-t-il ajouté.

Cela signifie que si vous n’êtes pas un bitcoin long, vous êtes un bitcoin court, qui «ne s’en va pas».

D’autres le réalisent également, et c’est pourquoi NYDIG «constate l’adoption de toutes sortes de services financiers, de tous les types d’investisseurs».

«Nous sommes à un moment de grande transition»

Au milieu de l’intérêt croissant pour le bitcoin, le couple le plus étrange parmi les gens les plus actifs est celui de la génération Y et des assureurs-vie. Ce qu’ils ont en commun, c’est qu ‘«ils ont le plus long passif libellé en fiat au monde», a déclaré Stevens.

“Ce que vous verrez au cours des 12 à 24 prochains mois n’est rien de moins qu’une explosion de l’innovation financière axée sur le bitcoin dans le secteur bancaire et le secteur de l’assurance.”

Le problème est que les gens ne se sentent pas en sécurité en faisant confiance à leur solution financière, et NYDIG s’associe avec eux pour résoudre ce problème. Et le début des premières étapes d’un déploiement serait considéré au quatrième trimestre avec 2022 comme «l’année de banque après banque après banque permettant à leurs clients d’acheter des bitcoins», d’obtenir des récompenses BTC sur les cartes de crédit et de recevoir également des intérêts.

Quant à la peur et à l’opposition des banques centrales sur le bitcoin, Stevens a révélé qu’il rencontrait les hauts fonctionnaires qui veulent comprendre cette classe d’actifs. «Nous sommes à une époque de grande transition», a-t-il déclaré.

Steven n’a pas partagé le nom des fonctionnaires, mais a déclaré qu’ils avaient eu une discussion de quatre heures:

«Samedi dernier, les dirigeants de trois des plus grandes banques centrales du monde voulaient parler d’inflation et de bitcoin avec moi.»

Mais un sujet auquel il pense est quand un pays modifiera ses lois sur le cours légal pour adopter la norme Bitcoin, ou quand une banque centrale achèterait du Bitcoin comme actif de réserve. Selon lui, il y a 50-50 de chances que cela se produise, et il envisage que cela se produise dans les 12 prochains mois, a-t-il déclaré.

