Nous visons à fournir de meilleurs résultats cliniques en investissant dans des dispositifs médicaux compatibles avec l’IA et le ML : Sachidanand Upadhyay, Lord’s Mark Industries

Aux termes de la coentreprise, Lord’s Mark Industries offrira des outils de santé innovants tels que des systèmes de surveillance à distance des patients (RPM) et des kiosques de santé qui seront commercialisés sous la marque « Lord’s Sehat ».

À compter du 1er avril 2020, tous les dispositifs médicaux ont été notifiés en tant que « médicaments » conformément aux règles relatives aux dispositifs médicaux (modification), 2020. Les dispositifs médicaux ont également été classés en classe A, classe B, classe C et classe D en fonction de leurs catégories de risque. Avec cela, des entreprises comme Lord’s ont décidé qu’il était grand temps d’investir dans la fabrication de dispositifs médicaux de pointe pour assurer une croissance exponentielle des infrastructures de santé.

Dans une interview exclusive avec Financial Express Online, Sachidanand Upadhyay, fondateur, Lord’s Mark Industries Pvt Ltd affirme qu’en investissant dans des dispositifs médicaux compatibles avec l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML), nous visons à fournir de meilleurs résultats cliniques et à améliorer les paradigmes de prestation de soins de santé. Lord’s Mark Industries a récemment conclu un accord de coentreprise avec Braithwaite & Co pour fournir des équipements de santé, des dispositifs médicaux et des produits de diagnostic aux hôpitaux ferroviaires et autres hôpitaux publics au niveau pan-indien.

Pourriez-vous nous éclairer sur le fait que Lord’s Mark Industries a conclu un accord de coentreprise avec Braithwaite & Co ?

Braithwaite & Co est une unité du secteur public (PSU) bien connue entièrement détenue par le gouvernement indien. Avec un riche héritage d’excellence en ingénierie et un accent mis sur le respect des normes de qualité les plus élevées, Braithwaite & Co possède une vaste clientèle dans le secteur public du pays. En collaborant avec un partenaire partageant les mêmes idées, Lord’s Mark Industries vise à exploiter le vaste réseau d’hôpitaux ferroviaires et d’autres hôpitaux publics au niveau panindien pour la distribution d’équipements de santé de pointe, d’appareils de technologie médicale et produits de diagnostic. Nous considérons ce partenariat comme un effort de collaboration clé pour fournir des soins de santé de qualité et abordables à toutes les sections de la population grâce à l’accès à des outils et des solutions de technologies médicales avancées.

Selon les termes de la JV, quels sont les produits de santé qui seront distribués par Lords Mark Industries ?

Selon les termes de la coentreprise, Lord’s Mark Industries proposera des appareils et des outils de technologie médicale de pointe et innovants, tels que des systèmes de surveillance à distance des patients et des kiosques de santé, qui seront commercialisés sous la marque «Lord’s Sehat». Notre portefeuille de distribution comprendra également des produits IVD allant de la dengue, du paludisme, du VIH et des kits d’antigènes ainsi que des produits d’hygiène et pharmaceutiques essentiels.

Les termes de la coentreprise stipulent que les équipements de santé seront distribués dans les hôpitaux ferroviaires dans la phase initiale. Envisagez-vous d’étendre le champ d’application de l’accord pour couvrir à l’avenir les hôpitaux privés ?

Dans la phase initiale de l’accord, nous distribuerons des équipements de santé dans les hôpitaux ferroviaires à l’échelle de l’Inde. En cas de besoin à l’avenir, nous étendrons la portée de l’accord pour couvrir les hôpitaux privés dans le cadre de nos efforts pour créer une infrastructure de soins de santé robuste en Inde.

Avez-vous également l’intention de conclure des JV collaboratives avec d’autres partenaires à l’avenir pour la distribution de produits de santé avancés ? Quels seront vos critères de sélection de partenaire ?

À l’heure actuelle, nous nous concentrons clairement sur une collaboration étroite avec Braithwaite & Co pour étendre notre portée de distribution dans les hôpitaux ferroviaires pour la fourniture d’équipements médicaux essentiels et de produits de santé avancés. Nous restons fermement attachés à notre mission de transformer l’infrastructure de santé publique en Inde en la rendant abordable et accessible pour toutes les sections de la population.

Comment prévoyez-vous que de telles coentreprises auront un impact sur la dynamique fonctionnelle du secteur de la santé en Inde ?

Tirer parti des synergies technologiques et de l’expertise des processus de diverses parties prenantes est essentiel pour créer une chaîne de valeur des soins de santé solide et agile, en mettant l’accent sur l’amélioration des résultats pour les patients et la prestation de soins de santé de qualité. Lord’s Mark Industries a conclu de multiples partenariats pour la distribution d’équipements de santé innovants. Nous pensons que la combinaison de l’innovation et de la bonne exécution a le potentiel de faire de l’Inde un acteur dominant de la santé.

Qu’est-ce que le scénario de marché à savoir à l’échelle mondiale ?

L’Inde fait partie des 20 premiers marchés des dispositifs médicaux à l’échelle mondiale. Le marché devrait passer de 10,36 milliards USD en 2020 à 50 milliards USD en 2025, avec un TCAC de 37%. La valeur du marché mondial des dispositifs médicaux était fixée à 456,9 milliards USD, avec un TCAC de 4,4% depuis 2015. Sa valeur devrait atteindre 603,5 milliards USD en 2023.

