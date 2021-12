« Nous visons à renforcer notre portefeuille premium et mid-segment »

Nipun Marya a commencé son parcours vivo en 2017 et « les dernières années ont été mouvementées, c’est le moins qu’on puisse dire », explique l’ancien directeur – Stratégie de marque de cette marque de smartphones à croissance rapide. Il avait dirigé avec succès l’expansion et l’évolution de la marque vivo sur le marché indien.

Nipun Marya a commencé son parcours vivo en 2017 et « les dernières années ont été mouvementées, c’est le moins qu’on puisse dire », explique l’ancien directeur – Stratégie de marque de cette marque de smartphones à croissance rapide. Il avait dirigé avec succès l’expansion et l’évolution de la marque vivo sur le marché indien. Marya a maintenant rejoint en tant que PDG d’une autre entreprise de smartphones, iQOO India, où il sera responsable de la croissance de la marque iQOO et de ses opérations en Inde. « Je suis vraiment ravi de diriger la trajectoire de croissance de la marque sur un marché hyper-concurrentiel et d’ici 2022, nous visons à doubler notre part de marché dans le segment moyen-premium de 5 % à 10 % », a-t-il déclaré à Sudhir Chowdhary en discutant avec iQOO. plans de croissance en Inde.

Extraits :

Parlez-nous de votre nouveau rôle chez iQOO Inde.

En tant que passionné de technologie, c’est une opportunité passionnante de diriger une marque qui façonne le segment haut de gamme avec ses fonctionnalités innovantes et ses appareils hautes performances. Je me concentrerai sur les consommateurs qui exigent des performances et faire en sorte que iQOO gagne en prédominance dans le segment des performances premium en ligne. Je suis ravi de diriger la trajectoire de croissance de la marque sur un marché hyper-concurrentiel, de consolider sa part de marché tout en répondant aux besoins de nos jeunes consommateurs exigeants. D’ici 2022, nous visons à doubler notre part de marché sur le segment mid-premium à 10 %. Cela comporte ses défis, mais il sera extrêmement gratifiant de consolider le leadership d’iQOO.

Quelle est la performance d’iQOO en Inde ? Une étape franchie jusqu’à présent?

L’ADN d’iQOO est celui d’une jeune marque de smartphones hautes performances haut de gamme et nous avons continuellement livré des produits offrant des performances de pointe. iQOO est aujourd’hui un acteur en pleine croissance sur le marché indien des smartphones. En effet, iQOO a enregistré une croissance de 671% au T3’21 par rapport au T2’21 (Source : Counterpoint). Apportant des performances exceptionnelles et une puissance révolutionnaire, la marque a reçu un accueil phénoménal des consommateurs indiens au cours des deux dernières années. Nos smartphones comme iQOO 7, Z5 et Z3 ont été les smartphones les mieux notés dans leurs segments respectifs sur Amazon. Nous sommes également un partenaire premium de BMW M Motorsport dans le monde, transmettant ensemble le véritable esprit de la piste et la poursuite de la vitesse et de la perfection à des clients passionnés. L’iQOO 7 Legend a remporté le Red Dot Award 2021 pour la conception de produits, l’un des prix de design les plus prestigieux au monde. Dans la série Battleground Mobile India en cours (BGIS 2021), iQOO 7 a été sélectionné comme smartphone officiel de BGIS 2021. La marque a récemment vendu 25 millions de smartphones dans le monde et est la marque à la croissance la plus rapide en Inde.

Quelles sont vos principales priorités chez iQOO pour les années à venir ?

Aligné sur notre philosophie, « I Quest On and On », iQOO en tant que marque vise à apporter la joie de l’aventure aux utilisateurs grâce à la technologie, en offrant des performances inégalées et des expériences uniques aux consommateurs indiens. Les produits iQOO se sont toujours démarqués en termes de technologie et de performances de pointe, comme la série iQOO 7 alimentée par un processeur de pointe, la technologie FlashCharge 66 W et une puce d’affichage intelligent. Pour l’année à venir, iQOO continuera de se concentrer sur des performances et une expérience de jeu supérieures avec un portefeuille de produits agressif. Nous prévoyons également d’étendre notre réseau de distribution avec une stratégie omnicanale.

À quoi ressemble le pipeline de produits pour 2022 ? Envisagez-vous également de lancer des produits dans les segments mid-premium et abordables ?

Nous avons reçu une réponse écrasante aux séries iQOO 7 et Z cette année. iQOO dispose d’une solide gamme de produits et d’innovations prévues pour l’année à venir avec des produits haute performance haut de gamme au fur et à mesure que nous élargissons notre portefeuille. Nous prévoyons de nous développer dans les accessoires avec le lancement de la manette de jeu en Inde et de continuer à contribuer à la croissance de la communauté e-sport.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.