Nous vivons avec du temps et de l’argent empruntés avec Rob Kirby

par Kerry Lutz, Réseau de survie financière :

Alors que le bilan de la Fed approche les 10 000 milliards de dollars, Rob Kirby et je me demande de combien ce nombre augmentera. Nous nous asseyons et discutons de la situation de la dette américaine, qui ne semble pas devoir s’améliorer de sitôt. Avec le Trésor américain augmentant la limite de la dette et luttant pour gérer les circonstances, nous vivons essentiellement avec de l’argent et du temps empruntés. Branchez-vous pour plus de perspicacité.

