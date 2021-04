“Nous vivons dans une société très insaisissable”: Claudia Ramírez – El Sol de México

Une semaine après sa première, la série Who Killed Sara?, Est devenue l’une des productions mexicaines les plus vues sur Netflix, en tête de la liste des préférences dans 37 pays, dont les États-Unis, la Belgique, le Maroc, la Suède, le Luxembourg et la France.

L’une des clés de son succès est le fait qu’elle apporte à la table des questions telles que la liberté des femmes, l’homosexualité, les conflits intra-familiaux et les entreprises illicites, qui reflètent certains des problèmes auxquels la société d’aujourd’hui est confrontée.

➡️ Restez informé sur notre chaîne Google News

Pour cette raison, Claudia Ramírez (qui joue Mariana Lazcano, la matriarche de la famille) est heureuse que le public se tourne pour voir des projets comme celui-ci, car elle considère qu’il confronte les gens à la réalité, sans perdre de vue l’objectif de les divertir. .

«Nous vivons dans une société très évasive, c’est pourquoi les gens préfèrent éviter tous les conflits que nous avons sur le plan social et politique, et dire ‘je vais bien dans mon petit noyau, dans ma petite bulle, pourquoi est-ce que je suis en conflit ou vous inquiétez-vous? Pourquoi avez-vous cherché des problèmes pour moi? C’est terrible, car la passivité nous a amenés à être la société que nous avons », a-t-il déclaré. Le soleil du Mexique.

Qui a tué Sarak? Suivez les traces d’Alex, un jeune homme accusé du fémicide de sa sœur, et après avoir purgé une peine de 18 ans, il est libéré de prison et part à la recherche du véritable meurtrier, en plus de planifier une vengeance contre la famille Lazcano, qui était responsable de sa mise en prison.

L’actrice a souligné qu’il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit d’une fiction, mais elle se sent très satisfaite d’avoir réalisé un produit final qui a des lectures différentes et fait réfléchir le spectateur.

«Divertir signifie divertir, faire réfléchir, mais ce n’est pas l’objectif principal. L’essentiel est de s’amuser, mais si avec ça on peut affronter les gens, c’est bien, c’est bien. Se confronter à qui nous sommes en tant qu’individus, en tant qu’êtres humains, cela me semble formidable », déclare Claudia.

Compte tenu du succès que les dernières séries mexicaines ont eu sur Netflix (comme Control Z, Dark Desire et La casa de las flores), et du bon accueil que le travail effectué dans le pays a eu dans l’industrie cinématographique, Ramírez lance un invitation au public de jeter un œil à tout ce qui est produit ici et de constater par lui-même que nous sommes à la hauteur du marché international.

«Il y a des choses incroyables, au cinéma, nous avons toujours été un tournant. Dans les festivals, il y a toujours un film qui représente le Mexique, et c’est une source de fierté. Il y a des séries qui se débrouillent très bien, indépendamment du fait que cela nous profite à tous, il me semble que c’est un produit très digne (Qui a tué Sara?), Et qu’il se répète dans tant de pays dans le monde , cela me remplit également de fierté ».