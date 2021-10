Nous vivons déjà dans un monde post-rare

Bien que les progrès puissent être inégaux, il est de plus en plus clair que beaucoup d’entre nous commencent à vivre – au moins partiellement – ​​dans un monde post-rareté d’offre illimitée. Les futuristes ont parlé de cette possibilité pendant si longtemps, et elle a semblé si lointaine, que nous ne parvenons peut-être pas à observer son arrivée lente mais régulière. Dans la science-fiction, cet avenir abondant est souvent présenté comme un lieu de produits physiques illimités, mais il arrive en réalité comme une ère de services numériques illimités et de produits toujours moins chers, mais pas gratuits. En conséquence, l’avenir se faufile sur nous presque inaperçu. Pour toute l’histoire humaine, la rareté était la condition où nous vivions. Manque de nourriture, d’abri, de chaleur, d’éducation – quoi que ce soit, il n’y en avait jamais assez pour tout le monde.

