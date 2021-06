Nous vivons sur une planète géologiquement mystérieuse

in

22/06/2021 à 8h00 CEST

La Terre s’est formée il y a plus de 4 500 millions d’années et la vie est apparue sur notre planète il y a 1 400 millions d’années, mais l’évolution de la Terre est régie par des cycles géologiques d’origine inconnue que l’on ne sait pas interpréter.

A lo largo de su dilatada historia, la Tierra ha vivido eventos geológicos importantes, como extinciones marinas y terrestres, grandes derrames volcánicos de lava, períodos en los que los océanos se quedaron sin oxígeno, fluctuaciones del nivel del mar y cambios o reorganización en las plaques tectoniques.

Une nouvelle recherche de l’Université de New York a maintenant trouvé que que la dynamique géologique est soumise à des cycles, et que les événements critiques qui ont marqué l’histoire de notre planète ne se produisent pas au hasard, mais à des moments relativement précis de l’évolution planétaire.

Les chercheurs ont analysé un total de 89 événements géologiques majeurs qui se sont produits sur Terre au cours des 260 derniers millions d’années, représentant 6 % de l’âge total de la planète.

Ils ont découvert deux faits importants : d’abord, que ces événements géologiques mondiaux ont une récurrence de 27,5 millions d’années.

Deuxièmement, que le dernier moment critique de la planète a eu lieu il y a 7 millions d’années, ce qui signifie qu’il reste encore 20 millions d’années avant le prochain bouleversement géologique.

Selon les chercheurs, les événements géologiques mondiaux sont généralement corrélés et semblent se produire par impulsions avec un cycle sous-jacent de ces 27,5 millions d’années.

Causes possibles

Les chercheurs considèrent que ces épisodes peuvent être la manifestation de cycles d'activité qui se déroulent à l'intérieur de la Terre, liés à la tectonique des plaques et aux changements climatiques, sans exclure d'autres facteurs possibles, comme les cycles de l'orbite terrestre.

Les plaques tectoniques sont des fragments de lithosphère (la couche externe et rigide de la Terre, dont la profondeur varie entre 10 et 50 km) qui se déplacent comme des blocs rigides sur le manteau supérieur de la Terre.

Ces mouvements tectoniques provoquent des déformations de la croûte terrestre et de la lithosphère, qui ont donné lieu à la formation de fosses océaniques, de grandes chaînes de montagnes et de grandes fractures de la croûte (failles), ainsi que des tremblements de terre et des volcans.

De même, ces mouvements sont liés aux variations climatiques que la Terre a connues au cours du temps, puisque la position des continents détermine en grande partie le climat global.

De plus, la Terre décrit chaque année une trajectoire elliptique autour du Soleil appelée orbite qui marque des cycles de différentes distances par rapport à notre étoile, affectant le rayonnement solaire que nous recevons tout au long de l’année.

Dans le même temps, l’angle d’inclinaison de l’axe axial de la Terre par rapport au plan orbital varie dans un cycle d’environ 41 000 ans. Les variations orbitales ont été à l’origine des périodes glaciaires et interglaciaires que la Terre a connues tout au long de sa vie.

Bien qu’ils ne sachent toujours pas avec certitude ce qui cause les cycles géologiques détectés, les chercheurs de l’Université de New York, qui ont publié leurs résultats dans la revue Geoscience Frontiers, considèrent qu’ils ont à voir à la fois avec la tectonique et les changements climatiques. avec les cycles orbitaux de notre planète.

Il y a plus de cycles

L'auteur principal de cette recherche, le géologue Michael Rampino, attribue également ces cycles aux impacts des comètes.

Dans une enquête publiée en 2020, il met en relation les extinctions massives du passé, terrestres et maritimes, avec les impacts d’astéroïdes et d’éruptions volcaniques massives, se produisant également par cycles de 27 millions d’années.

Cependant, ces enquêtes ils ne sont pas les seuls à avoir détecté des cycles significatifs dans l’histoire de la planèteNon seulement la Terre change puissamment tous les 27,5 millions d’années, mais elle change aussi secoue toutes les 26 secondes, comme le rapporte le magazine Discover.

Bien que le phénomène soit connu depuis soixante ans, il n’y a toujours pas d’explication à ce cycle sismique, imperceptible pour nous, mais transparent aux sismographes.

Son origine a été localisée dans l’océan Atlantique équatorial, ainsi que dans le golfe de Guinée, au large de la côte ouest de l’Afrique, liée à la saison de l’année (elle est plus intense en hiver austral), ou aux tempêtes tropicales, avec l’activité volcanique ou les vagues océaniques, qui transfèrent de l’énergie à la terre.

Même si nous gérons notre planète depuis plus de 200 000 ans, nous n’avons pas encore découvert ce qui cause les cycles qui régissent les catastrophes géologiques, ou les tremblements de terre qui nous arrachent les pieds toutes les 26 secondes.

