“Nous vivons un moment difficile, compliqué et étrange”

11/08/2021 à 17h56 CEST

Problèmes pour le FC Séville. Quelques jours pour commencer une nouvelle saison, L’entité de Séville fait face aux pires moments liés au coronavirus depuis le déclenchement de la pandémie. Le directeur général des sports du club, Monchi, a confirmé l’épidémie et qu’ils « vivent un moment difficile, compliqué et étrange », en plus d’assurer qu’il y aura des victimes pour le premier match de championnat, dans laquelle Séville affrontera le Rayo Vallecano ce dimanche à 22h15.

« Nous vivons une période difficile, compliquée et étrange. L’année dernière, nous étions l’un des clubs qui ont le mieux résisté à l’effet de la pandémie, mais malheureusement personne n’ignore ce virus. Après un bon début de pré-saison, sans aucun cas au sein de l’équipe première, au retour du Portugal nous avons eu une crise avec plusieurs infections. Heureusement, on s’en sort. La plupart des personnes touchées ont été asymptomatiques ou avec de petits symptômes “a déclaré l’homme de Cadix dans une interview accordée aux médias du club mercredi.

La Liga 21-22 est désormais prête, avec les équipes prêtes pour le coup d’envoi qui aura lieu ce vendredi avec Valence-Getafe. Cependant, la situation que Séville a vécue et vit ne garantit pas que l’entité sévillane puisse rivaliser au même niveau que ses concurrents, par le rythme et par les pertes qu’elle aura dans ses rangs, ce que Monchi a déjà confirmé : “Évidemment, il y aura des victimes, il y a des protocoles à respecter et à suivre“.