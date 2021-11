28/11/2021 à 21:56 CET

.

Thomas Lemar, milieu de terrain de l’Atlético de Madrid, a déclaré ce dimanche, après la victoire 1-4 contre Cadix au stade Nuevo Mirandilla, que son équipe avait besoin « d’une victoire comme celle-ci », a-t-il rappelé que les joueurs avaient parlé et voulaient « faire un terminer le match défensivement et offensivement » et ont souligné qu’ils voulaient « montrer » qu’ils sont une « grande équipe ».

« Bien sûr, vous ne pouvez pas demander plus. Nous sommes heureux ce soir. Nous avions besoin d’une telle victoire. Nous sommes très heureux. On s’était parlé et on voulait faire un match complet défensivement et offensivement, c’est ce qu’on a fait avec intensité et on est content », évalué ‘Movistar’.

« Nous voulions vraiment, nous voulions montrer que nous sommes une grande équipe, avec un bon effectif, nous sommes une équipe forte et nous devons continuer comme ça », a poursuivi l’ailier, qui a élevé son niveau ces deux dernières années : « Le coach et l’équipe ils donnent beaucoup de confiance et de voir si je continue comme ça ».

Le footballeur avait de la glace sur un jumeau. « Rien. C’est juste un coup. », a-t-il confirmé.