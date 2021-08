17/08/2021 à 17h40 CEST

Papu Gómez est une personne heureuse et cela se voit par son football et ses paroles. Le joueur de Séville a accordé une interview à ‘Diario Olé’ et a dévoilé quelques secrets de la concentration argentine lors de la conquête de la Copa América. Il était convaincu que la bonne ambiance dans le vestiaire était la clé du succès et a avoué que tout le monde voulait gagner, mais ils voulaient le faire avec et pour Leo Messi..

“Pour Leo, mais aussi pour Otamendi, pour Kun, pour Di María, pour tous ces garçons qui ont dû perdre les finales et ils ont passé un mauvais moment. Pour ceux d’entre nous qui sont venus ici récemment, ou pour les plus jeunes, ce sont des figures qui nous ont marqué la voie et nous voulions gagner plus pour eux que pour nous-mêmes & mldr; Je veux dire, nous voulions tous gagner la Coupe, mais nous voulions la gagner avec Leo. Il a déjà 34 ans, il ne reste plus beaucoup de tournois et on voulait qu’il remporte un titre avec le Major”, a expliqué l’Argentin.

Les Papous ont découvert quelques secrets de la concentration, ainsi que ce qu’on ne pouvait pas voir des cadeaux qu’ils ont offerts à Leo Messi, mais, surtout, Il a tenu à saluer le rôle joué par la grande harmonie qu’ils avaient entre les footballeurs et le staff technique. “Nous avons trouvé une chimie spéciale qui fait que les concentrations passent beaucoup mieux, que face à l’adversité on se remet de la meilleure des manières ou qu’on se tue tous pour celui qu’on a à côté de nous.”

Avec la Coupe du monde du Qatar à l’horizon, l’Argentin a souligné ce que son équipe a réalisé cet été et la formidable qualité de ses joueurs, et avertit qu'”aujourd’hui l’Argentine n’est pas moins que l’Italie“.

« Connaissant l’Italie, parce que j’ai joué dix ans dans cette ligue et je connais tous les joueurs de cette équipe, et pour avoir vu les matches de l’Euro Cup, je pense que l’Argentine n’est pas à un niveau inférieur à celui de cette équipe italienne qui a remporté l’Euro. a condamné le footballeur de Séville.