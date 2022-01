« Nous voulons accrocher les gens avec un spectacle de futsal »

09/01/2022 à 17:02 CET

Jordi Torras est entré dans l’histoire dans un Barça auquel il est revenu pour aider de manière décisive les deux premiers Champions de la section (le troisième dans son compte privé) et dans l’équipe espagnole, avec laquelle il a collaboré de manière décisive pour remporter l’or à la Coupe du monde 2004.

Après avoir raccroché fin 2015 dans les rangs de l’italien Asti et fait un travail remarquable pendant cinq ans à la tête du football formateur du Barça, celui de Sant Vicenç dels Horts gouverne depuis l’été dernier la section sur l’avion sportif et … les choses fonctionnent parfaitement pour l’instant.

Fervent supporter de l’entraîneur actuel Jesús Velasco, Torras valorisé pour SPORT une première partie du parcours dans lequel l’équipe a brillé de sa propre lumière tout en continuant à travailler pleinement à la préparation de l’équipe pour la saison prochaine.

Comment portez-vous votre nouveau rôle ?

Bien. L’important est que je sois toujours lié au futsal, mais le changement a été grand. Maintenant, j’ai beaucoup plus de responsabilités. Je pense que j’ai fait du bon travail au cours de mes cinq années à la tête du football formateur et j’étais très à l’aise. C’est venu un peu soudainement et j’ai dit allez-y. Il faut s’adapter, mais je connais bien le futsal et je travaille pour faire de mon mieux.

Torras, en 2015 sur ses adieux au Barça en tant que joueur

Cela vous donne-t-il le vertige de voir à quel point les choses vont bien ?

Non. Nous sommes là où nous devons être, même s’il est vrai qu’il y a eu des changements importants et que nous aurions signé pour commencer de cette façon. A la fin de la saison on fera un vrai bilan, car dans ce club ce qui commande ce sont les titres. Une des choses que nous voulions était d’accrocher les fans, de venir profiter d’un spectacle de futsal. C’est difficile, mais nous avons des joueurs pour ça et un entraîneur qui croit en cette idée.

Il a beaucoup misé sur Velasco…

Tout était déjà sur la table. Lorsque j’ai été proposé au poste, l’une des premières décisions dans laquelle je suis intervenu a été celle de l’entraîneur. Ne pas donner un coup de pied à Andreu, qui avait déjà été décidé, mais choisir le nouveau. Il y avait trois ou quatre noms et dès que nous avons commencé à parler, il m’est apparu clairement que Jésus était le bon et encore plus avec ces joueurs et à ce moment-là.

Jesús Velasco, une réussite totale de Jordi Torras

Et bien jouer !

Tout va ensemble. Avec de bons résultats, c’est plus facile. C’est avant tout la confiance que les joueurs ont acquise et la connaissance que derrière il y a quelqu’un qui soutient cette façon d’appréhender le futsal. On dit qu’ils nous font trop de contre et que nous souffrons derrière, mais… veut-on défendre ou attaquer ? Nous avons fait un pari offensif auquel les joueurs et le coach croient. Nous voulons montrer que notre jeu l’aime et ne pas rester seuls à lutter pour les titres.

Et Pito ?

C’est une signature qui répond à une décision des précédents managers. Il a une qualité spectaculaire et nous donnera beaucoup de joies. C’est un joueur qui doit être ici. Il y a beaucoup de noms ici, mais il est surprenant de voir à quel point ils sont assidus. L’équipe et la section avaient besoin d’un changement pour faire ce pas en avant.

Pito s’émerveille du Barça

Et maintenant prier pour qu’ils reviennent tous en bonne santé de la Coupe d’Europe et de l’America, n’est-ce pas ?

Le calendrier est fou avec Mondial et Européen. L’équipe ne s’arrête pas. Nous essaierons de donner du repos aux plus chargés avec l’aide de la filiale pour atteindre les moments clés dans le meilleur moment physique et mental. Gagner une Coupe d’Europe ou du Monde, c’est très bien, mais celui qui est derrière c’est le club et à partir de février la Supercoupe, la Coupe du Roi, la Coupe d’Espagne, la Ligue des Champions et les barrages nous attendent.

Parlons de l’avenir. Aimez-vous Antonio (fermeture de Jaén) ?

Et tellement ! Je voulais l’amener au Barça B il y a deux ans. Je ne vais pas me cacher. Il est jeune et a un bel avenir, comme les autres. Vous me surprenez au milieu de ce travail d’évaluation des options pour la prochaine saison. Modifications, renouvellements possibles…

Le modèle n’est-il pas court ?

Mec, il y a 13 joueurs et c’est ce que nous voulions, car nous voulons avoir les joueurs de l’équipe à l’entraînement et, s’ils réussissent bien, dans les matchs. Chaque jour, un ou deux travaillent avec la première équipe et ils nous aideront comme l’ont fait Ortas ou Víctor Pérez. Si on veut télécharger la première équipe, il faut qu’elle joue et aussi voir son niveau.

Est-ce que tuDes noms comme l’ex-blues Eric Martel, Marc Tolrà, Esteban ou Sergio González sont sur la liste ?

Bien sûr. Je dis toujours qu’ils sont brésiliens, catalans ou nationaux, celui que nous créons le mieux viendra. Ce maillot est très exigeant et nous avons besoin de joueurs d’équipes de premier plan habitués à jouer à des jeux avec pression ou de jeunes capables de grandir. Ils sont de la maison et c’est quelque chose que le club a l’intention, ce que j’aime et c’est l’un de mes défis sans oublier que nous ne les amènerons pas juste parce que nous sommes d’ici.

Le canterano Eric Martel sonne pour le Barça

Donnez-moi des clés pour que les titres commencent à tomber en février.

Puissent-ils revenir en bonne santé de l’Eurocup et de l’America’s Cup. Et que les joueurs continuent d’y croire. Nous avons eu des rivaux très difficiles, mais sur la base de nous tous combattant dans la même direction et avec la qualité de l’équipe, nous avons réussi. Nous sommes optimistes. Avec la tranquillité d’esprit qu’il n’y aura plus d’appels, nous devons prendre un peu de retard. L’attaque fonctionne bien et la défense doit nous aider à gagner des titres dans les moments difficiles.

Croyez-vous que la fréquentation des Palaos continuera de croître ?

Oui, pour cela ça aide à gagner avec un jeu attractif qui engage. C’est difficile et encore plus de commencer à gagner des titres, mais nous sommes sur la bonne voie. Lors des matchs contre l’Inter et contre la Ribera Navarra, nous étions près de 3000 spectateurs. C’est toujours difficile de démarrer et encore plus dans la situation actuelle, mais je pense que nous allons continuer à grandir dans cette section également.