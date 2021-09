« Nous voulons battre Leipzig. Plus tard, on pensera à Barcelone”

09/10/2021 à 13:07 CEST

Blanchiment d’Arnau

Au Bayern Munich Les problèmes se sont accumulés pour lui face aux prochains duels à cause des engagements internationaux. Le «virus FIFA» a été amorcé contre l’équipe dirigée par Julien Nagelsmann, qui vit avec inquiétude à la veille de deux rencontres qui s’annoncent compliquées : Leipzig et Barcelone.

Le club bavarois est devenu l’une des équipes qui a le plus souffert de l’arrêt de l’équipe nationale, voyant comment jusqu’à cinq de leurs joueurs ont dû retourner à Munich après avoir été blessés avec leurs équipes respectives. La dernière victime du ‘virus FIFA’ était le Français Kingsley Coman, qui a dû quitter la concentration française hier et est déjà le cinquième joueur du Bayern à rentrer tôt chez lui avec des problèmes physiques, après Tolisso, Upamecano, Muller et Alphonse Davies.

À Nagelsmann Les mauvaises nouvelles s’accumulent à la pause du championnat, mais l’entraîneur bavarois a voulu tirer un fer sur l’affaire : “On a deux ou trois joueurs touchés, comme Benjamin Pavard et Dayot Upamecano. Nous devons attendre le match de demain. L’important est de bien jouer demain et de gagner. Après cela, nous nous concentrerons sur Barcelone “a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Il a également parlé de Davies et Sabitzer : “Alphonso a laissé de bonnes impressions, ce n’était pas aussi dramatique qu’il n’y paraissait à première vue. Il est en forme et sera disponible pour les deux parties. Marcel Sabitzer est touché et nous devons voir comment les internationaux sont revenus », a ajouté l’entraîneur à propos des autres joueurs blessés.Muller c’est mieux et c’est une option pour l’alignement initial”, a finalisé.

Coman et Tolisso, possibles victimes contre le Barça

Kingsley Coman et Tolisso les coiffes sont également arrivées. Les deux joueurs se sont blessés avec la France et ne s’entraînent toujours pas avec le groupe. “Tolisso manquera le match, également contre Barcelone. Nous avons pris la décision de lui laisser plus de temps pour qu’il soit moins susceptible de se blesser à nouveau”, a expliqué l’entraîneur allemand du milieu de terrain français.

Au lieu de cela, avec Manger avoir plus d’espoir : “Nous sommes optimistes qu’il pourra jouer contre Barcelone. Mais il fera aussi une pause pour avoir le temps de se mettre en forme et de jouer chaque match.” Cependant, Coman et Tolisso ne se sont pas encore entraînés avec le groupe et le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic, a confirmé ce jeudi dans la présentation Sabitzer qu’ils ne seront pas disponibles pour le match qui affrontera Leipzig ce samedi.

Le Bayern Munich affrontera le RB Leipzig ce samedi à 18h30 et le FC Barcelone mardi prochain à 21h00.. L’équipe bavaroise a devant elle deux chutes très exigeantes, auxquelles elle arrive avec les défaites de Coman et Tolisso, et avec un grand nombre de joueurs qui viennent de rentrer de blessure.