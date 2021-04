« Nous voulons entrer dans l’histoire »

04/02/2021 à 18:34 CEST

L’entraîneur de la Real Sociedad, Shérif Imanol, a reconnu ce vendredi l’importance de la finale de la Copa del Rey samedi pour l’entité Kakhol lavan et a assuré qu’il voit son équipe «vouloir entrer dans l’histoire de ce grand club».

Le préparateur réaliste a promis, lors de la conférence de presse officielle avant la finale, « de se battre à mort pour obtenir » le titre, bien que pour cela il recommande à ses joueurs de « profiter » de la possibilité de jouer au jeu, 34 ans après la dernière finale disputée par la Real Sociedad

Huissier de justice a déclaré à la fois « entraîneur, fan et passionné enthousiaste et fier de ce que cette équipe a fait en deux ans pour pouvoir entrer dans l’histoire de ce grand club comme il le serait pour remporter le titre demain ».

Prédisant le déroulement du match, il le voit comme « compliqué, même s’il y a des joueurs expérimentés, ils ont vu des vidéos et préparé le match ».

« Lorsque vous montez sur le terrain, tout change et ce sont les petits détails et la personnalité qui vous permettent d’avoir beaucoup de bétail », a-t-il déclaré.

Ces dernières saisons, « le Real et l’Athletic ont connu deux années incroyables, ils ont remporté la Super Coupe et nous sommes entrés dans cette finale et la Ligue Europa », a-t-il souligné.

Il voit son équipe aussi prête à concourir jusqu’à la fin que l’Athletic, et rappelé les buts atteints dans les dernières minutes ou dans le temps additionnel, comme le nul à Wanda qui a mis le Real en Europa League, l’égalisation à Naples en remise, la victoire à Rijeka également dans le temps additionnel, ainsi que le nul contre Villarreal dans le dernier soupir du match.

Il a également déclaré que tous les joueurs arrivent bien physiquement, même ceux qui se sont le moins entraînés, tels que Mikel Merino.

Le capitain Asier Illarramendi, présent avec son entraîneur lors de la conférence de presse, a déclaré qu’il voit ses coéquipiers « très calmes, sachant ce qui est en jeu ». « Les choses ont très bien été faites pendant tout ce temps, en deux ans beaucoup de progrès ont été réalisés et nous espérons que ce samedi nous verrons cela aussi », a-t-il ajouté.

Illarramendi, dont il a remporté les seuls titres avec le Real Madrid, a démenti qu’il y ait un favori clair pour cette finale de Coupe: « Comme c’est un match unique, il n’y a personne qui ait plus d’options, et bien que ce soit compliqué, nous sommes prêts. pour cela. rêve d’apporter la Coupe à Donostia « .

Il a avoué s’être imaginé, en tant que capitaine, élever la Coupe en l’air à Séville parce que « pour transformer les choses en réalité, la première étape est de les rêver ».