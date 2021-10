Nous voulons être prudents avant d’entrer dans le secteur du crédit : Rishi Gupta, directeur général et PDG, Fino Payments Bank

Le régulateur a dit que vous ne devriez avoir qu’un seul code QR qui est interopérable.

Fino Payments Bank prendra un appel pour se convertir en une petite banque de financement une fois qu’elle aura terminé ses cinq années d’exploitation l’année prochaine, a déclaré le directeur général et PDG Rishi Gupta à Shritama Bose. La banque continuera à se concentrer sur la moitié moyenne de la population indienne, offrant des services numériques assistés avec une présence physique, a-t-il ajouté. Extraits édités :

La concurrence s’est intensifiée ces dernières années dans le domaine des paiements. Qu’est-ce qui va vous démarquer ?

Nous regardons l’Inde d’une manière très différente. Une solution pour tout le monde ne fonctionnera pas. Il doit y avoir plusieurs acteurs, contrairement aux pays occidentaux. Les géants de l’Internet, les banques, les fintechs et les grandes sociétés de paiement se concentrent sur les 25% les plus riches de la population, qui utilisent des smartphones, ont des comptes bancaires avec de l’argent et sont numérisés. Les 50 % suivants de la population, qui est l’Inde émergente, comprennent des personnes qui ont besoin d’un autre type de solution.

Ils ont de l’argent, mais peut-être pas sur le compte bancaire. Ils peuvent gagner et dépenser en espèces. Certains d’entre eux peuvent avoir des smartphones, mais ils ne sont pas à l’aise de les utiliser pour des transactions bancaires. D’autres peuvent ne pas avoir de smartphones du tout. Ce sont les personnes sur lesquelles nous nous concentrons, avec des revenus compris entre 2 et 6 lakh. Là, nous avons des solutions phygital, mariant le physique au numérique assisté pour en faire un parcours numérique pour le client au cours des 10 prochaines années.

Il y a une concurrence féroce pour les QR dans les vitrines. Pensez-vous que cela finira par se résumer à quelques joueurs?

Le régulateur a dit que vous ne devriez avoir qu’un seul code QR qui est interopérable. Cette bataille pour avoir votre code QR contre celui de quelqu’un d’autre se poursuivra pendant un certain temps jusqu’à ce qu’elle passe à un modèle d’acquisition de clients plutôt qu’à un modèle d’acquisition de marchands. Au moins dans les grandes villes, la pénétration QR est déjà assez élevée. Dans les zones rurales, ce ne sont pas les codes QR (ce qui compte), mais la capacité d’une personne à payer sur un téléphone portable et à scanner et payer numériquement. Pour cela, ils doivent avoir de l’argent sur leurs comptes bancaires et ils doivent pouvoir effectuer cette transaction numériquement. Ce ne sera pas un voyage du jour au lendemain. Étant le premier arrivé avec une présence sur le terrain et fournissant à la fois les jambes physiques et numériques du service, nous avons un avantage sur les autres.

Les entreprises de paiement en Inde se tournent finalement vers le crédit. Avez-vous l’intention de vous transformer en SFB ?

Donc, deux choses — l’une est qu’il est important de se concentrer sur le cœur de métier. Notre cœur de métier est assez robuste et durable à l’heure actuelle. La crème sur le gâteau vient de la vente croisée et d’autres entreprises. Nous proposons déjà du crédit via des partenariats avec des NBFC et des banques. Cela dit, la possibilité de se convertir en SFB est là pour nous après cinq ans, c’est-à-dire au milieu de l’année prochaine. À ce stade, nous déciderons s’il faut se lancer dans des produits de crédit ou ajouter plus de partenaires du côté du crédit. Il y a trop d’argent à courir après quelques commerçants et clients. Nous voulons être un peu plus prudents de ce côté-là.

À quoi ressemble votre mix de revenus ? Souhaitez-vous le changer ?

De nos revenus, environ 30 % sont des envois de fonds. Un autre 30-35% est le produit de retrait d’espèces, qui est un micro ATM et AePS (système de paiement activé Aadhaar). BC (business correspondant) banking est d’environ 20%. Environ 8 % sont des comptes d’épargne en compte courant (CASA) et 4 % sont des activités de CMS (service de gestion de trésorerie).

Le mix va légèrement changer car nous entrons dans de nouveaux produits, notamment sur le cross-sell. Ils ne modifieront pas de manière significative la composition des revenus, mais la composition de la rentabilité changera certainement. En tête de liste, notre offre CASA et notre offre CMS vont devenir importantes, voire doubler, au cours des prochaines années.

MDR sur UPI et RuPay ont disparu. Avec la multiplication des acteurs, la rémunération du marché des paiements est-elle en train de basculer ?

Zero-MDR sur UPI et RuPay sont des décisions gouvernementales. En tant qu’entité commerciale, nous aimerions évidemment récupérer ce coût d’avance. Spécifique à notre propre activité dans les AePS et les micro guichets automatiques, le prix (par transaction) n’a pas augmenté, contrairement à l’activité des guichets automatiques. Des représentations ont été faites pour changer cela. Les envois de fonds sont de toute façon un produit très abordable, par rapport aux autres options avec le client, avec des frais inférieurs à 1%. Dans notre entreprise, étant donné qu’il y a plusieurs angles en jeu – être un tiers, avoir la numérisation de l’argent, le stockage de l’argent et d’autres coûts, je ne vois pas la rémunération de la transaction baisser pour nous. Il tient le coup et, en fait, pour certains, il a également augmenté. Nous avons augmenté nos frais pour les comptes d’épargne de Rs 399 à Rs 449, mais nous n’avons pas vu d’impact majeur sur l’intégration des clients.

