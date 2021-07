“Nous voulons impliquer tous les acteurs”

in

03/07/2021 à 20:20 CEST

L’entraîneur espagnol, Sergio Scariolo, était satisfait de ce qu’il a vu lors du premier match, conscient qu’il ne pouvait pas trop en demander aux 18 joueurs, lors de sa première réunion de préparation.

« Nous obtenons toujours des indications utiles, sans dépendre de qui nous sommes & rdquor;a commenté le sélectionneur après la victoire contre l’Iran (88-61).

« Nous voulons tous les essayer, tous les impliquer & rdquor ;, a déclaré l’Italien. « Nous sommes heureux de la façon dont ceux qui ont concouru dans les fenêtres arrivent, sur le U-20. On sent qu’ils ont une façon de se rencontrer et de mettre le rythme & rdquor;, a commenté Scariolo

Pau, un ordinateur

Demandé à comment il a vu Pau Gasol à son retour en équipe nationale quatre ans plus tard, Scariolo a été très clair. « Pau prend seul. Je peux choisir le moment, créer des situations, mais Pau est un ordinateur de lui-même & rdquor;, dit-il avec éloquence.

« Il est assez frais, il est soigné et que tout arrive pour nous donner ces minutes de qualité de la compétition, mais j’ai aussi vu des points d’authentique Pau et ça me fait plaisir & rdquor;, a-t-il conclu.