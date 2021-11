« Nous voulons nous justifier, être beaucoup plus élevés et nous battre pour tout »

11/06/2021 à 15:16 CET

L’entraîneur de Gérone, Míchel Sánchez, a déclaré ce samedi, en avant-première du duel de lundi contre Tenerife, que dans le deuxième tiers de la saison, l’équipe veut « se justifier, faire un pas en avant, montrer qu’elle veut être beaucoup plus élevée et qui veut se battre pour tout ».

Après avoir obtenu 10 des 12 derniers points possibles, Michel Il a célébré que « l’équipe a le sentiment qu’elle peut gagner n’importe où » et a fait remarquer qu' »elle est dans une bonne dynamique ».

« Ce ne sera pas un match facile. Mais ce ne sera pas non plus pour Ténérife. Ténérife doit être tout aussi inquiet pour Gérone », a-t-il ajouté. Michel, avant de rappeler que l’équipe canarienne « est l’équipe qui s’accorde le moins d’occasions, grâce à un travail défensif spectaculaire, et elle avance aussi très bien, avec des joueurs très dynamiques ».

Míchel, « convaincu » que Gérone va terminer « un grand match », a expliqué que, pour aspirer à la victoire, l’équipe de Montilivi devra être « profonde et verticale, courageuse, agressive en attaque, fluide et avoir une bonne circulation du ballon et gagner des duels ».

Il a également reconnu que Gérone avait « beaucoup de victimes », mais a déclaré que « l’équipe est là pour répondre » et que « les gens s’entraînent très bien ».

De plus, il a souligné qu’il était temps que des joueurs comme Jordi Calavera, David Junca, Pablo Moreno ou Ibrahima Kébé ou Valéry Fernández faire « un pas en avant », et affirmé que « les jeunes de la branche peuvent beaucoup aider ».