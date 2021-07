16/07/2021 à 17h45 CEST

Anna Caula (Gérone, 1971) est la nouvelle Secrétaire Générale de l’Esport de la Generalitat, et arrive dans le but de relancer le sport catalan après la pandémie, augmenter le nombre de femmes dans le sport, Oui veiller à ce que la candidature olympique de Barcelone Pirineus obtienne le plus grand consensus possible et laisse un héritage sur le territoire. Caula a visité SPORT pour la première fois, et où il a réfléchi à toutes ces questions.

Comment se passent ces premières semaines dans votre nouveau poste ?

Nous sommes confrontés à un défi très ambitieux car le monde du sport est très large, très transversal et pluriel, donc avec la volonté de connaître, d’écouter et de générer des opportunités qui nous mènent vers de nouvelles réalisations.

Vous venez du monde du basket, mais je suppose qu’il faut du temps pour connaître la réalité du sport ?

J’ai un petit avantage, et c’est que je viens du sport, et avec les yeux rivés sur l’athlète et mon objectif est de profiter de cette expérience pour l’appliquer aux politiques sportives que nous voulons mettre en place. J’ai fait partie de tout le processus que le sport implique, dès la base, de faire partie d’associations et de m’entraîner. Cela vous donne un regard à 365 degrés pour voir les nécessités quotidiennes du sport. J’essaierai toujours de me rappeler d’où nous venons et de pouvoir apporter les ressources nécessaires. Nous voulons que le sport soit un pilier fondamental du pays.

Comment se porte le sport catalan après la pandémie ?

J’aime faire la différence entre deux domaines. Le sport a été l’un des secteurs qui a le plus souffert pendant les coupures de la crise, qui s’est joint à l’ère covid et qui a ressenti le sport, car c’est un facteur de socialisation. Mais j’aime aussi le lire dans la clé de l’opportunité. Nous avons tous découvert la valeur du sport. De nombreuses personnes ont découvert ses bienfaits pendant la pandémie. Nous devons prendre cette valeur et générer une opportunité. Le sport doit être compris comme une activité vitale à tous les stades de la vie, et il enrichira tous les clubs et fédérations avec plus d’adeptes qu’ils n’en étaient.

Avez-vous déjà un plan d’action en tête pour le réaliser?

Nous allons le développer dans différentes actions. Maintenant, nous sommes plus dans la phase prospective de collecte de ces besoins. Nous avons tout de suite pensé à une campagne médiatique pour que les gens confortent leur envie de faire du sport et développent des politiques sportives pour promouvoir le sport féminin dans tous ses domaines avec plus de pratiquants. Au niveau territorial, nous devons penser de manière transversale, et créer des possibilités pour l’ensemble de notre tissu territorial. Il sera également important de collecter des données et de systématiser la collecte d’informations. Nous disposons de peu de données rigoureuses et elles devraient servir de base à l’élaboration des politiques publiques.

Sport féminin

Pourquoi est-il si difficile pour le sport féminin de se développer ?

Je ne le séparerais pas de l’égalité et de la parité entre hommes et femmes au niveau social. Et c’est que le sport ne cesse d’être le miroir de ce qui se passe dans la société. Maintenant il y a des plans d’égalité, avec une lecture féministe, avec l’idée qu’on peut tous évoluer dans le même sens. Nous devons briser les stéréotypes tels que le football a toujours été pour les garçons, le machisme dans le sport, et nous devons ouvrir les yeux sur les filles qui, dans n’importe quel domaine sportif, leur offrent des possibilités. Dans les dernières promotions INEF, par exemple, 20% sont des femmes, il en va de même chez les professionnels du sport. Le monde du sport peut aussi être une bonne opportunité professionnelle pour les femmes. Il faut savoir communiquer différemment.

Il manque des référents féminins & mldr;

Sans doute. Si on regarde les 10 dernières années, il faudrait voir combien de femmes référentes nous avons. Il n’y a pas beaucoup de jeunes femmes qui peuvent lever les yeux et chercher cette référence. Maintenant, dans le football féminin, les filles qui débutent ont déjà quelqu’un à regarder au Barça, par exemple.

Y a-t-il du travail à faire entre les entraîneurs, les présidents de club ?

Je pense qu’au niveau de la base, il y a cette sensibilité mais les problèmes viennent quand ils commencent à monter dans la catégorie. Nous devons garantir que tout le monde a la même entrée, et ensuite chacun suivra son propre chemin. Notre travail est de faciliter ce démarrage commun. Ces règles du jeu équitables ont été promues par le Secrétariat et l’obtention des ressources nécessaires. Nous devons tous avoir la liberté de choix sans affecter les stéréotypes.

Jeux durables

La présentation de la candidature olympique au COE est-elle déjà la première étape pour commencer à travailler, n’est-ce pas ?

Sans doute. Il faut changer la mentalité selon laquelle les grands événements sportifs sont une fin en soi. Au final, l’objectif est de trouver des outils qui stimulent et créent des synergies positives et du Secrétariat nous comprenons ces événements comme une opportunité de développer le territoire, avec un bon tissu sportif. Nous ne voulons pas des Jeux Olympiques de 15 jours, mais une stratégie pour le développement des Pyrénées, un événement basé sur la cohésion territoriale, en plus d’être des Jeux durables, qui nous permettent d’enrichir la dynamisation du territoire. Il sera également important que les citoyens sentent que c’est le leur. Sans aucun doute, un projet motivant pour le tissu social catalan.

Où pensez-vous que se situera le succès de cette candidature ?

Premièrement, c’est que nous partageons les objectifs avec le COE, des Jeux respectueux du territoire et qui nous permettent de regarder le territoire des Pyrénées à Barcelone et de Barcelone aux Pyrénées pour finir par créer cette Catalogne de tous, qui est comme un sceau que nous partageons tous. C’est la richesse de cette candidature.

Y aura-t-il une polémique avec l’éventuelle intégration des Pyrénées aragonaises ?

Il ne doit pas y en avoir et je pense que nous cherchons au mauvais endroit. Les Pyrénées n’ont pas à assumer les infrastructures à partir de zéro et donc, nous devons analyser les besoins en infrastructures et comment nous les couvrons, tant qu’elles sont durables. Les disciplines qui doivent être pratiquées doivent trouver un logement et si les Pyrénées aragonaises offrent cette option, il faut en profiter, car le sceau de certains Jeux n’est pas propre à une ville ou à un territoire.

Anna Caula a fait sa première visite à la nouvelle salle de rédaction SPORT

| VALENTI ENRICHIR

Ces Jeux peuvent-ils relancer l’esprit sportif de la Catalogne comme cela s’est passé à Barcelone’92 ?

Les Jeux Olympiques ne doivent pas être le seul objectif mais doivent plutôt revenir à l’héritage du sport catalan. Et cela peut aussi servir à travailler dans le tourisme sportif, familial. Il doit servir à la Catalogne de faire un pas en avant dans le rééquilibrage territorial.

Nous devrons également travailler sur les athlètes olympiques catalans & mldr;

Nous avons un label de qualité avec la CAR. Le premier cursus INEF pour se former au sport et à la nature débute également à La Seu d’Urgell. Nous faisons la promotion des sports de montagne qui, avec le temps, peuvent nous offrir des opportunités de médailles avec nos athlètes. Nous souhaitons promouvoir les Pyrénées en créant des références sportives.

Alors y aura-t-il des ressources pour tout ?

Un pari important a été fait pour le sport et comme l’a déjà dit le conseiller Vilagrà, le budget dans le sport sera doublé et c’est déjà une déclaration d’intentions. L’objectif est de renforcer tous les piliers du sport catalan, comme le CAR et d’accompagner les athlètes et leur détection et qu’ils aient un lieu où ils puissent développer leur talent

Il y aura une bonne représentation catalane dans ces prochains matchs, non ?

Nous représentons 33 % de la délégation espagnole et nous sommes un pourcentage beaucoup plus faible de la population, et cela doit être valorisé. Le sport catalan de haut niveau est très puissant et nous devons maintenir ou dépasser ce record.

Collectionnerons-nous des médailles à ces Jeux ?

Je l’espère, avec des équipes comme la synchro ou le water-polo ou la nageuse Mireia Belmonte. Il existe de nombreuses options.

Eh bien merci pour votre temps & mldr ;.