« Nous voulons revenir sur la trajectoire de croissance du RoE »

R Shankar Raman, directeur financier, L&T

Les programmes gouvernementaux Gati Shakti et PLI devraient améliorer les entrées de commandes intérieures pour Larsen & Toubro (L&T). Étant donné que les revenus de l’entreprise sont revenus aux niveaux d’avant Covid, l’entreprise vise désormais à revenir à sa trajectoire de RoE (retour sur capitaux propres). Le directeur financier de L&T, R Shankar Raman, dans une interview avec Malini Bhupta, explique la voie à suivre. Extraits édités :

L&T poursuit sa stratégie d’internationalisation. Quelle est la raison de l’afflux important de commandes en provenance d’outre-mer pendant cette période où la pandémie a frappé durement à tous les niveaux ?

Ne pas dépendre entièrement de l’Inde est une stratégie à long terme pour l’entreprise. Ce n’est pas une tactique pour un certain moment et l’idée était que si l’entreprise doit évoluer, elle doit également rechercher des opportunités en dehors de l’Inde. Étant une entreprise axée sur les investissements, les projets sont réalisés pour créer des capacités. Après une période de création de capacité, il y a une période d’accalmie où la capacité est utilisée et ce cycle se répète. Nous avons estimé que si l’entreprise doit être cohérente dans ses performances, elle doit élargir ses activités. À plus long terme, le mélange de 70:30 entre les commandes nationales et internationales se poursuivra.

Au T2 FY22, la part internationale a été prononcée car la nature des commandes était telle qu’elles étaient grumeleuses. Nous pensons qu’au cours des trimestres suivants, nous pourrions voir des commandes intérieures grumeleuses, ce qui pourrait faire augmenter la part des commandes intérieures. Notre évaluation est que sur une période d’un an, les commandes internationales seront de l’ordre de 25 à 35 % du flux total de commandes. Le fait est que nous chevauchons un large éventail de secteurs. À l’heure actuelle, depuis que les prix du pétrole ont commencé à monter, les investissements dans le pétrole sont apparemment justifiés. Cela a entraîné une augmentation des commandes d’hydrocarbures. La valeur ajoutée pour les flux de produits s’est élargie. L’industrie des hydrocarbures au Moyen-Orient investit désormais dans des capacités en aval à terre et pas seulement dans des puits offshore.

Les dépenses d’investissement privées n’ont pas augmenté pour diverses raisons. Quels secteurs connaissent une reprise des dépenses d’investissement ?

Statistiquement parlant, les investissements privés dans notre pool de projets étaient assez faibles à 12%, mais ont augmenté jusqu’à 19-20% aujourd’hui. La raison pour laquelle ils se sont redressés est due aux prix élevés de l’acier et des produits dérivés. Toutes les majors de l’acier investissent dans l’argumentation capacitaire. La Chine se retirant sur les exportations et le pacte commercial entre les États-Unis et la Chine se fissure, il y avait une opportunité pour les sidérurgistes indiens d’exporter. Il a contribué à l’augmentation des investissements du secteur privé. Dans le passé, les investissements privés étaient fortement stimulés par le secteur des infrastructures. Sur 5 à 7 ans, les joueurs ont réalisé qu’investir et détenir des actifs infra n’était pas facile car les sorties se sont avérées difficiles. Lorsque le secteur privé a commencé à libérer cet espace, ces actifs ont été vendus à des fonds de capital-investissement, des fonds de pension et des fonds souverains, qui détiennent bon nombre de ces actifs infra. Les acteurs privés de l’infrastructure ont commencé à utiliser le capital débloqué pour rembourser leur dette. Le gouvernement n’a pas réussi à relancer la dynamique d’investissement du secteur privé à grande échelle dans le domaine des infrastructures. La bonne performance du secteur informatique malgré la pandémie a attiré l’attention du capital croissance. La plupart des majors informatiques ont recommencé à développer leurs propres campus et centres de livraison, BPO et KPO. L’autre secteur connecté a été les centres de données. L’environnement stable fourni par l’Inde a attiré les majors technologiques et les hyperscalers mondiaux à se tourner vers l’Inde. Nous nous attendons à ce que le secteur des minéraux et des métaux, les centres de données et les majors technologiques stimulent les investissements privés initiaux.

Il y a cinq ans, l’entreprise s’était engagée à atteindre certains objectifs financiers. Les avez-vous atteints ?

L’objectif global était d’améliorer le RoE, de 9 % au début de 2016-17 à 18 % d’ici l’exercice 20-21. Jusqu’à FY19, nous étions sur la bonne voie pour atteindre l’objectif. Un FY20 et FY21 normaux nous auraient permis d’atteindre 18% de RoE. Nous ne considérons jamais le cours de l’action comme un objectif. Nous pensons que la création de valeur passera par un RoE plus élevé. Notre RoE ciblé comporte plusieurs sous-paramètres. Nous devions nous assurer que le bénéfice après impôts était solide et que notre bilan était stable. Le versement de dividendes aux actionnaires a été prudent à 25 % des bénéfices réalisés. Nous l’avons augmenté à 45 %, car le pool de bénéfices a augmenté et les nouvelles opportunités d’investissement n’ont pas été immédiates.

Nous avons tenté de faire un rachat car nous avions une bonne valeur nette, mais Sebi a pensé le contraire, car nous gérons une société de services financiers à effet de levier. Et dans le ratio d’endettement consolidé du groupe, la dette de l’activité de services financiers est consolidée dans notre bilan, même s’il n’y a pas de recours contre la société mère. Aujourd’hui, les services financiers sont modérément orientés à 4x contre 6x à l’époque lorsque nous avons tenté un rachat. Nous voulons revenir sur la trajectoire de croissance du RoE. La création de valeur pour les actionnaires grâce à de meilleurs paiements, un RoE plus élevé et un éventuel rachat et si la réglementation le permet sera à notre ordre du jour. Cela dépend également en grande partie de la réussite de notre programme de cession d’activités/d’actifs non stratégiques.

Quels sont les facteurs qui vont jouer en faveur des projets publics ?

Le leadership sera assuré par des programmes publics financés par des agences multilatérales. La meilleure chose à faire est de développer des programmes qui correspondent au programme de développement de ces agences multilatérales. Les investissements du secteur privé vont augmenter et nous devons être patients jusqu’à ce que l’environnement de retour sur investissement devienne prévisible. Si vous regardez vers l’avenir, il y a plusieurs défis. Premièrement, les programmes gouvernementaux doivent être bien conçus et doivent être mis en œuvre sans obstacles bureaucratiques. Les mesures prises par le gouvernement dans le cadre d’un programme intégré de développement des infrastructures dans le cadre de son initiative Gati Shakti consistent à éliminer le développement en silos. Si cela se produit, nous sommes au bon endroit pour commencer, car le capital deviendrait disponible. Il a besoin d’une bonne gestion de programme avec la disponibilité de bons entrepreneurs à exécuter. Cependant, le gouvernement recherche généralement la sécurité dans le nombre. S’il y a de nombreuses entités qui enchérissent, alors la découverte des prix est censée se produire mieux. Ceci, cependant, n’est pas nécessairement le cas dans le développement de projets d’infrastructure. S’il s’agit d’un développement d’infrastructures purement axé sur les prix, il y a des chances qu’il y ait des retards, la technologie pourrait être inférieure aux normes et le coût du cycle de vie des projets serait plus élevé. Les décideurs politiques du gouvernement doivent avoir une vue d’ensemble à mesure que les ressources sont disponibles.

Voyez-vous des commandes sortir du schéma PLI ?

Si vous regardez les dépenses pour les régimes PLI, elles s’élèvent à environ 22 milliards de dollars dans 13 secteurs. Cela signifierait une distribution d’environ Rs 1,65 lakh crore dans tous les secteurs. Les composants électroniques et les télécommunications sont l’un des principaux bénéficiaires des programmes PLI. Une telle répartition de l’allocation crée des opportunités fracturées. L’opportunité doit être d’envergure pour que les économies de coûts jouent en notre faveur. Ce sont les premiers jours et la création de capacités n’a pas encore commencé de manière significative sur le terrain. L’autre secteur d’intérêt pour les régimes PLI est l’automobile. Les grandes usines, comme la future usine d’Ola que nous construisons, sont quelque chose que nous allons examiner. L’autre domaine d’intérêt concerne les installations de stockage de batteries. Nous examinerons les opportunités EPC dans ce domaine, car nous en avons la capacité. Au total, près de 12 à 13 milliards de dollars d’opportunités EPC pourraient survenir grâce aux programmes PLI au fil du temps.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.