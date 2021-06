in

14/06/2021 à 19:57 CEST

L’équipe espagnole affrontera le Danemark mardi prochain (à 19h30). Et les footballeurs de l’équipe nationale arrivent au match avec 430 jours d’invincibilité. Irene Paredes, la capitaine, a déclaré ce lundi que le match amical contre le Danemark les marquera “si la saison est excellente ou, au contraire, elle se termine avec un mauvais goût en bouche.”

L’Espagne espère continuer contre le Danemark avec sa séquence de victoires qui a commencé le 11 mars 2020 après avoir battu l’Angleterre lors de la SheBelives Cup, c’est là que ça a commencé une bonne dynamique de résultats qui dure depuis quinze mois, avec une qualification pour l’Euro 2022 entre et avec des victoires contre des puissances comme les Pays-Bas.

“Nous sommes à la fin de la saison et nous avons beaucoup de charge, mais l’équipe nationale vous change beaucoup. Venir ici est motivant et nous voulons terminer la saison avec l’équipe invaincue pour continuer à nous améliorer”, Paredes a affirmé, qui a assuré que ce type de matches amicaux est “bon pour continuer à essayer des styles”. “Il n’y a rien d’autre à penser, il faut essayer de bien le faire et finir de la meilleure des manières», a souligné le joueur du Paris Saint Germain lors d’une conférence de presse.

La bonne performance de l’équipe espagnole atteint 430 jours sans défaite, un chiffre que l’équipe nationale aspire à continuer de croître. “La saison avec l’équipe nationale jusqu’à présent est très bonne”, a-t-il expliqué. “Nous allons continuer à améliorer le jeu, nous avons des joueurs de qualité et je suis content”, a-t-il conclu.