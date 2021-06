Mike Coppola/. Zayn Malik et Gigi Hadid

Gigi Hadid n’a que des éloges pour Zayn Malik lors de sa première fête des pères.

Le mannequin de 26 ans, qui a accueilli sa petite fille Khai, maintenant âgée de 9 mois, en septembre avec le chanteur, a partagé un doux hommage à Malik, 28 ans, dimanche.

“Notre Khai a tellement de chance d’avoir un baba qui l’aime tellement et qui fait tout pour la voir sourire”, a-t-elle écrit à côté d’un adorable cliché père-fille. “Joyeuse première fête des pères .. Je suis tellement reconnaissante pour tous les petits morceaux d’elle que tu es ☺️ Nous t’aimons tellement.”

Hadid a également partagé un cri à son propre père, Mohamed Hadid.

“Joyeuse fête des pères mon papa @mohamedhadid je t’aime tellement et j’ai adoré te voir être le Jido le plus doux de Khai ! », a-t-elle ajouté dans un hommage séparé, qu’elle a partagé avec un cliché de lui poussant sa petite-fille dans une poussette.

Dans une récente couverture de Vogue, dans laquelle elle a détaillé son accouchement naturel à domicile, le mannequin a révélé que son ancien petit ami One Direction avait attrapé leur nouveau-né lors de l’accouchement.

« Il n’a même pas cliqué qu’elle était sortie. J’étais tellement épuisée, j’ai levé les yeux et il la tient. C’était tellement mignon », a-t-elle aidé, ajoutant que Malik se sentait « impuissant » en la voyant souffrir. “Z était comme, ‘C’est ce que je ressentais! Vous vous sentez tellement impuissant de voir la personne que vous aimez souffrir. “

Elle s’est également rappelée que Malik et sa famille étaient «terrifiés» d’être témoins de son travail – et elle et Malik ont ​​accepté de donner un peu de temps avant d’essayer d’avoir un autre bébé. “Par la suite, Z et moi nous sommes regardés et nous nous sommes dit : ‘Nous pouvons avoir un peu de temps avant de recommencer !’ », a ajouté la nouvelle maman.

Le mois dernier, à l’occasion de la fête des mères, Hadid a partagé une série de photos avec sa petite fille sur Instagram, écrivant sur les joies de la parentalité.

« Les rumeurs sont vraies : mon meilleur ami, mon objectif, ma muse, ma plus grande fierté et joie ! Je me sens tellement chanceux et inspiré par ta maman, ma Khai !!” écrivait-elle à l’époque. « Une vieille âme pleine de soleil, tu illumines les journées de tout le monde ! Merci merci 💛 merci 💕.”