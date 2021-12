« Nous vous aurions arraché le bras »

Même si l’élan semble être avec Lewis Hamilton et Mercedes, Christian Horner se serait quand même « mordu le bras » pour être aussi proche de la gloire du titre à ce stade avancé de la saison.

L’avance de Max Verstappen au Championnat du monde a été réduite à huit points après les victoires successives d’Hamilton au Brésil et au Qatar respectivement, tandis que seulement cinq points séparent les leaders Mercedes et Red Bull dans le championnat des constructeurs.

Écrivant ses réflexions dans sa dernière chronique Red Bull avant les deux dernières courses de la saison, Horner a réfléchi à la position actuelle de Red Bull parmi tous les drames, sur et hors piste, qui ont résulté de cette bataille épique pour le titre.

« Se battre pour deux championnats du monde est exactement ce pour quoi nous avons travaillé dur », a déclaré Horner.

« Nous entamons les dernières courses et c’est extrêmement serré. Max n’a que huit points d’avance dans le championnat des pilotes et cinq points de retard dans celui des constructeurs, les années précédentes, nous nous serions arrachés le bras pour être dans cette position à ce stade du championnat.

«Nous voulons être au sommet en nous battant pour les titres et bien que cela ait été une année intense, la pression est quelque chose que nous nous imposons.

« Avec l’expérience, nous ne nous soucions que des choses que nous pouvons contrôler, plutôt que de celles que nous ne pouvons pas, surtout lorsque les enjeux sont élevés. »

🗣 « Ça va être intéressant et j’ai hâte de relever le défi. Ça a été amusant d’aller à nouveau sur des pistes différentes cette année. » @Max33Verstappen devant le #SaudiArabianGP 🏁 pic.twitter.com/wGHmaF0dJp – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 30 novembre 2021

Certains se sont demandé si la pression de la lutte contre Mercedes avait eu raison de Horner, en particulier après ses commentaires au Qatar où il a pointé du doigt un « maréchal voyou » pour son rôle en veillant à ce que Max Verstappen ait une pénalité de grille à affronter pour ne pas avoir réussi à le faire. respecter les drapeaux jaunes en qualifications.

Alors que Horner s’est excusé pour ses commentaires et a reçu un avertissement officiel de la FIA, il a toujours le sentiment qu’un environnement sous haute pression fait ressortir le meilleur de lui.

Il a ajouté : « J’ai vraiment apprécié ce championnat et le fait que nous ayons pu nous battre contre Mercedes et Lewis, ça a été une saison phénoménale à ce jour.

« Certaines personnes s’épanouissent sous la pression et d’autres s’en éloignent, mais j’ai toujours eu l’impression d’avoir donné le meilleur de moi-même sous la pression et cela n’est pas différent des autres campagnes.

« Hors circuit, il y a eu un peu plus de distraction, mais lorsque le voyant vert s’allume, tout le reste est insignifiant. »

Dans la perspective du premier Grand Prix d’Arabie saoudite, la prédiction provisoire de Horner est qu’il s’agira d’un circuit urbain qui misera davantage sur les atouts de Mercedes que sur sa propre équipe.

« Nous nous dirigeons vers l’Arabie saoudite pour leur première course où la piste semble folle d’après ce que j’ai vu », a-t-il déclaré.

« C’est extrêmement rapide et le premier secteur est comme Suzuka, mais avec des murs ! Ce sera un énorme défi et je suis sûr qu’il y aura beaucoup d’excitation et de drame.

« Nous surveillerons la course de Formule 2 très attentivement.

« Sur le papier, cela ressemble à un circuit sensible à la puissance, donc vous diriez que cela a tendance à favoriser Mercedes et il semble qu’ils ressentent cela aussi, mais vous ne le savez tout simplement pas. »