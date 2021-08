“Nous vous devons une dette de gratitude”

in

08/08/2021

Le président de World Athletics (WA), le Britannique Sébastien Coe, a reconnu que le sport avait “une dette de gratitude” envers le peuple japonais pour avoir accueilli les Jeux Olympiques au milieu de la pandémie et assure que les avoir organisés dans ces circonstances “a été presque un miracle”.

“Nous quittons les Jeux avec une grande impression et une promesse pour le peuple japonais. Nous connaissons les difficultés qu’ils ont dû endurer au milieu de la pandémie et nous contractons avec vous une énorme dette de gratitude pour la gentillesse avec laquelle vous avez nous a reçus”, a-t-il commenté. Coe à la fin du programme sportif.

“Vous avez offert”, a-t-il souligné, “un scénario exceptionnel à nos athlètes dans lequel ils ont dans de nombreux cas réalisé bien au-dessus de leurs attentes. Organiser les Jeux dans des circonstances normales est déjà très difficile, mais le faire dans les circonstances terribles actuelles a été presque un miracle.”.

Coe Il a promis de ramener l’athlétisme au Japon “quand vous pourrez mieux en profiter, donner aux gens une chance de voir ce qu’ils ont manqué au cours des deux dernières semaines”.

Interrogé sur les nouvelles technologies dans le domaine de la chaussure et de la piste d’athlétisme, il a expliqué : “Les marques sont un mélange de choses diverses, d’avancées technologiques, de soins médicaux, d’entraînement… Où que vous regardiez dans le sport, il y a innovation et développement. , et il ne faut pas s’opposer (…). Je pense que ce qu’on a vu ici est crédible.»

Interrogé sur la nécessité de revoir la liste des substances interdites et plus particulièrement sur la marijuana (ce qui a exclu le sprinter américain des Jeux Sha’Carri Richardson), pense que c’est “un moment opportun pour l’examen”, mais a averti que l’initiative appartient à l’Unité d’intégrité de l’athlétisme en collaboration avec l’Agence mondiale et les agences nationales antidopage. “C’est un débat nécessaire”, a-t-il déclaré.

Il a souligné la performance de l’Américaine Allyson Felix, qui à Tokyo a porté le nombre de ses médailles olympiques à 11 avec une médaille de bronze individuelle au 400 et deux médailles d’or aux relais.

« Elle a fait beaucoup pour son sport et bien au-delà du sport. Je connais l’impact qu’elle a eu sur les femmes à travers le sport américain. Nous avons de la chance qu’elle soit dans notre sport. Ce qu’elle a fait en cinq Jeux olympiques vient d’une autre planète », il a dit.