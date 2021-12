Vicente Fernández aura un hommage aux Beaux-Arts, rapport | Agence du Mexique

Vicente Fernández serait licencié à Bellas Artes, a indiqué la présidente du conseil d’administration du Sénat, Olga Sánchez Cordero, qui a été sensibilisée après le départ de « idole de la musique ranchera« .

Le « chanteur mexicain« Vicente Fernández est parti ce dimanche, nouvelle qui a été confirmée dans les premières heures, étant 6h15 l’heure officielle à laquelle selon l’interprète de »Retour Retour« J’aurais quitté ce monde.

Bien que Vicente Fernández Il présentait un état de santé délicat, la nouvelle n’a cessé de surprendre locaux et inconnus et particulièrement nombre de ses fans et followers qui, comme sa propre famille, attendaient toujours un miracle.

Vicente Fernández aura un hommage aux Beaux-Arts, rapportent-ils. Photo : Capture Twitter

Après avoir fait circuler la malheureuse nouvelle, le président a annoncé son intention de licencier »Le Charro de Huentitan« , avec un hommage particulier aux Beaux-Arts.

C’est via son compte Twitter officiel que le « ancien secrétaire de l’intérieur« Il a profondément regretté le départ de Vicente Fernández et a adressé ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis de l’interprète de » Ranchera Music « et » à tous ceux qui souffrent aujourd’hui de son départ. Repose en paix ».

Je ne sais pas ce que vaut ma vie « … Nous connaissons # VicenteFernández. Nous avons gravé votre nom sur la penca d’un maguey et dans le cœur de tous les Mexicains. Nous vous dirons au revoir aux Beaux-Arts et nous vous gardera dans votre musique, cher Charro de Huentitán.

Le « fonctionnaire mexicain » a accompagné la publication d’une vidéo dans laquelle le « homme d’affaires« , Vicente Fernández Gómez chantant avec son fils » El Potrillo » la chanson » Paloma Querida « .

Le patriarche de la dynastie Fernández a péri ce dimanche matin à l’âge de 81 ans, selon diverses sources, celui dont on se souvient « acteur de cinéma mexicain« Il aurait accompagné sa femme, María del Refugio Abarca Villaseñor jusqu’au dernier souffle.

Le natif de Huentitán, El Alto Jalisco, est considéré comme l’un des plus grands représentants de la musique ranchera. Connu localement sous le nom de « Le roi« Son talent et sa renommée lui auraient valu trois Grammys et huit Latin Grammys.

Vicente Fernández Gómez a enregistré plus de 300 chansons et vendu plus de 65 millions d’albums dans le monde.

Malheureusement, ces derniers mois, l’interprète de « A mi modo » et « Por tu mald ! To amor », aurait traversé l’une des plus fortes crises sanitaires, celle-ci dérivée d’une chute dans son ranch « Los Tres Potrillos », qui C’est pourquoi il a été transféré à l’hôpital Country 2000 à Guadalajara.

Après une chirurgie complexe à laquelle « Chente » a été soumis et les conséquences d’autres maux, ont empêché celui né le 17 février 1940 de se rétablir complètement,

Il y a quelques jours à peine, Vicente Fernández Gómez est retourné dans la zone de soins intensifs, qu’il a quittée il y a quelques semaines. Une déclaration récente a dévoilé les détails de la rechute de la producteur discographique.

Sur son compte Instagram officiel, l’annonce a été faite que le chanteur Vicente Fernández était décédé ce dimanche matin à 06h15 à l’âge de 81 ans.

Également connu sous le nom de « El charro de Huentitán », il était l’un des plus grands représentants de la musique ranchera avec des chansons telles que El rey, Por tu maldito amor, La ley del monte ou Cruz de Olivido.