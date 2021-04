Nous vous disons tous les détails de la mode de cette semaine – Avril

Backgrid / Mega / Splash News / Le Groupe Grosby

Eiza González avec tout le style

L’actrice mexicaine à succès est apparue dans “The Tonight Show” de Jimmy Fallon pour promouvoir son dernier film “Godzilla vs. Kong »avec tout le style. Eiza avait l’air divine avec un long gilet en tricot rose clair de la société St.John, elle l’a combiné avec un pantalon évasé de la même marque et un t-shirt blanc qui était attaché au bas comme une combinaison. Gonzalez a terminé la tenue avec des talons pointus blancs, une beauté!

Irina Shayk et ses bottes sauvages

Voulez-vous couper avec du noir? Rien de mieux que d’incorporer des chaussures accrocheuses pour donner vie à vos tenues monochromes. Le mannequin russe nous a montré comment en sortant à Manhattan avec des leggings avec un blazer noir surdimensionné, une chemise blanche, un sac en cuir noir et de fabuleuses bottes à imprimé zèbre, qui ont donné à la tenue toute l’ambiance.

Sofía Vergara rayonnante

La beauté colombienne a fait tourner les têtes en arrivant à nouveau au tournage de «America’s Got Talent» dans une robe vibrante et facilement accessible. Sofía a modelé une robe midi fleurie frappante de sa propre ligne de vêtements Sofía Jeans by Sofia Vergara, que vous pouvez trouver chez Walmart pour seulement 42 $. La diva a ajouté des talons orange frappants assortis et fermés avec un luxueux sac en cuir de la marque Khaite.

Olivia Culpo avec une touche de cow-girl

L’ancienne Miss Univers nous a montré pourquoi elle est l’une des meilleures influenceuses en rejoignant les tendances avec beaucoup de style lors d’une promenade à travers Beverly Hills. Olivia a opté pour une chemise noire à manches bouffantes Khaite, celles qui ont conquis la garde-robe de toutes les femmes célèbres; Il l’a accompagnée avec des jeans super à la mode, des bottes de style cow-girl marron et une ceinture noire, également de Khaite. Pour conclure, elle a équilibré l’ensemble avec un sac en cuir à volants Bottega Veneta incontournable de couleur camel.

Heidi Klum est le modèle le plus audacieux

Le top model de 47 ans nous inspire à être plus audacieux dans nos tenues sur le chemin du travail. Heidi a choisi un modèle très sexy de pantalon en cuir noir, qui nous rappelle les designs typiques de la moto, avec tout et ses coussinets; De plus, il avait des trous qui révélaient leur peau et était décoré de la manière la plus cool avec un nombre infini de boucles métalliques. Klum l’a associé à un t-shirt blanc basique, un sac à bandoulière Dolce & Gabbana, des talons noirs et une paire de verres aviateur en or XL.

Cindy Crawford dans des tons neutres

La star du monde de la mode ne perd jamais sa touche et nous montre comment avoir l’air divin dans des tons neutres en se promenant à Malibu. Cindy a choisi un chemisier à manches longues beige, une grande écharpe beige comme masque, des bottines en daim camel et des lunettes de soleil marron; des nuances qui complétaient parfaitement son pantalon en jean blanc éclatant.

Rihanna est encouragée à tout

La star barbadienne a profité d’un dîner en famille à Los Angeles pour montrer son style excentrique et drôle. Riri s’est assurée de faire tourner les têtes en arborant un pull coloré, un pantalon en velours côtelé orange vif, des talons blancs, et s’est recouverte d’un haut en cuir tie-dye unique de Dolce & Gabbana. La fashionista a complété le look avec un chapeau super funky à imprimé animal en peluche et des lunettes de soleil de la marque Kuboraum.

Megan Fox, délicatesse et rock

La star hollywoodienne est devenue une icône de la mode, prenez note de la façon de combiner ces vêtements pour obtenir un style rocker mais délicat. Megan portait un pantalon en cuir noir, des bottes militaires à plateforme épaisse et lui a donné une touche féminine en exhibant son ventre avec un haut noir, une veste en jean courte et un mini sac délicat avec une chaîne fine.

Irina Shayk donne sa touche à la mode du moment

La top model défend son titre de maman la plus chic lors d’une sortie en famille à New York. Pour rehausser son look de jeans déchirés de coupe classique, de bottes militaires et d’un t-shirt rétro vague avec un imprimé Disney, l’un des styles de rue devenus si à la mode ces derniers temps, Irina a choisi un manteau en cuir exclusif de Longchamp en rouge. Brillant. avec un collier en peau de mouton retournée noire et une lentille triangulaire de Chrome Hearts.