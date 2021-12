Nous vous l’avions dit – RedState

En 2016, la réalité d’une victoire primaire de Trump m’a finalement frappé comme une tonne de briques. J’étais hors de moi. Nous avons eu huit ans pour trouver un candidat conservateur solide et c’est avec lui que nous nous sommes retrouvés ? Je ne pouvais pas comprendre le fervent soutien que nombre de mes amis conservateurs apportaient à cet homme. Je ne jugerai pas tous ses défauts pour ce post… nous connaissons tous les plaintes typiques. Qu’il suffise de dire que je n’ai pas été impressionné par sa candidature et j’ai senti que les conservateurs faisaient des compromis.

Cependant, je pouvais reconnaître que j’étais en minorité – évidemment. Trump a écrasé les primaires et je ne suis pas du genre à croire que les gens sont stupides simplement parce qu’ils ne votent pas comme moi. Si je voulais être un expert honnête, je devais essayer de comprendre ce que mes collègues conservateurs voyaient chez Trump. Le fait que tout à coup les Vrais Conservateurs™ aient déclaré que leurs frères conservateurs étaient des idiots, des traîtres et essentiellement des adorateurs du diable ne m’a motivé que davantage. J’ai fait un effort concerté pour entendre ce que les autres disaient, au lieu de supposer qu’ils se trompaient et qu’ils étaient trop stupides pour voir que j’avais raison.

Je suis content de l’avoir fait. En parlant à de plus en plus de gens, même pendant et après les élections, j’ai réalisé que pour beaucoup de gens, ils ne disaient pas qu’ils étaient fous de Trump. Ils disaient qu’Hillary Clinton était trop dangereuse pour être élue. Ils préfèrent tenter leur chance avec l’inconnu plutôt que le connu.

Au cours de son mandat, je me suis lentement rapproché de leur point de vue. Cela m’a rendu furieux d’entendre des conservateurs chrétiens populaires déclarer les électeurs de Trump en violation de leur foi. J’ai pensé aux hommes noirs de ma famille, les hommes noirs fidèles, qui ont choisi Trump et je me suis demandé pourquoi leur seul vote était en quelque sorte censé disqualifier du ciel. Mon mari et moi n’avons jamais voté différemment l’un de l’autre, sauf en 2016, lorsqu’il m’a dit : « Peu m’importe pour qui vous votez. Je vote pour Trump parce que je ne veux vraiment pas d’Hillary Clinton comme présidente. Il faisait une évaluation rationnelle, pas enracinement pour la chute de l’humanité. Vous n’auriez pas su cela de voir des gens de notre côté parler d’électeurs « faibles d’esprit » comme lui.

Puis 2020 est arrivé et nous a apporté COVID et des pratiques de verrouillage insensées dans tout le pays et tout à coup, beaucoup de vrais conservateurs ™ écrivaient des articles de réflexion sur la façon dont ils avaient décidé de voter pour Trump. Ils ont insisté sur le fait que ce n’était pas parce qu’ils aimaient beaucoup Trump. Ils ont insisté sur le fait qu’ils ne violaient pas leurs principes conservateurs et qu’ils avaient pesé les conséquences des élections et ont décidé qu’un vote pour un président défectueux valait mieux qu’un vote pour Biden et le programme effrayant du parti démocrate, rendu encore plus effrayant par COVID.

Aucun d’entre eux n’a présenté d’excuses aux millions d’Américains qu’ils avaient passé quatre ans à traiter d’idiots et de traîtres. En fait, c’étaient eux qui étaient les idiots… et je peux m’inclure parmi eux pour un court instant. C’étaient les lents. Ils n’étaient pas arrivés à une réalisation intellectuellement supérieure tout d’un coup, ils rattrapaient simplement le reste de l’Amérique de centre-droit. Beaucoup d’entre eux refusent à ce jour de s’excuser d’avoir condamné leurs frères à l’enfer pour avoir voté pour Trump. En 2016, c’était un « culte de la personnalité ». En 2020, ce n’était qu’une « décision très difficile mais nécessaire ».

Laisse-moi tranquille.

Mais c’est exactement ce qui se passe en ce moment dans la conversation COVID. Ceux d’entre nous qui préfèrent pécher par excès de liberté et d’information crient depuis 2020 qu’aucun de ces efforts d’atténuation sévères ne fera la différence. Éduquez les gens, donnez aux gens la liberté de prendre des décisions comme porter des masques et obtenez un vaccin COVID qui a toujours été au mieux incertain. Bien sûr, faites tout ça. Mais enfermer les gens loin de leur vie ferait plus de mal que de bien. Le virus est un virus. Il fait ce que font tous les virus et nous devons le laisser faire, tout en protégeant les personnes vulnérables et en intensifiant les réponses sanitaires (ce qui était le conseil de Trump depuis le début). La gauche progressiste a passé les deux dernières années à accuser tous ceux qui remettaient simplement en question la validité des blocages et des mandats d’être rien de moins que des meurtriers ignorants.

La réalité s’installe pour beaucoup de ces accusateurs. Il suffit de regarder ce que les experts de CNN ont finalement « réalisé ». Karol Markowicz cloue cette pensée de Brian Stelter.

Cela aurait été courageux il y a un an. Cela aurait été nécessaire il y a un an. Cela aurait signifié quelque chose il y a un an. Au lieu de cela, vous n’avez RIEN dit, Brian. Être dans mes DM ne compte pas. C’est si faible que je suis désolé pour toi. Vous n’êtes pas libre. Triste. https://t.co/4HKez8d361 – Karol Markowicz (@karol) 20 décembre 2021

Et Chris Cilliza a publié cet incroyable fil de « réveil » sur la façon dont il a soudainement été forcé de faire face à la réalité que toutes ces mesures n’ont donné exactement rien. Le tout vaut la peine d’être lu, mais voici la citation de l’argent.

Parce que la réalité est – et a toujours été même si je ne le savais pas – que les vaccins ne vous empêchent pas vraiment de contracter le virus. Ou, du moins, ils ne garantissent pas que cela n’arrivera pas. – Chris Cillizza (@ChrisCillizza) 17 décembre 2021

Comme les Vrais Conservateurs™, aucune de ces personnes ne s’excuse d’avoir calomnié les personnes qui sont simplement arrivées à cette conclusion beaucoup plus tôt.

S’il y a quelque chose que j’ai appris au fil des ans, c’est que la plupart des gens ne seront jamais capables de faire face à un changement de paradigme. Nos cerveaux sont câblés pour maintenir les réalités que nous pouvons comprendre à un coût très élevé. Admettre que nous nous trompons sur nos croyances fondamentales demande une quantité gigantesque de courage et de conscience de soi – deux choses dont nos médias grand public manquent.

Ils se considéreront comme éclairés, nous diront qu’ils suivent simplement la science et continueront de vous réprimander pour être un idiot d’avoir pris une longueur d’avance. Admettre qu’ils se sont trompés à ce sujet, c’est admettre qu’ils se sont trompés sur à peu près tout.

Ce sera un pont trop loin pour eux, et il est trop tôt pour dire s’il s’agit d’un genre de chose « mieux vaut tard que jamais » ou si les Brian Stelters du monde ont déjà infligé un maximum de dégâts.

Cela étant dit… nous vous l’avions dit.