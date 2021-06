“Nous voyons beaucoup plus de concurrents féminins dans l’esport.” – Capitaine des Dignitas femelles, Emmalee « EMUHLEET » Garrido.

in

EMUHLEET parle à ESTNN du pouvoir croissant des femmes dans le jeu.

Qu’est-ce que ça fait d’être une femme sur la scène e-sport d’aujourd’hui ? Combien de temps les femmes doivent-elles travailler pour faire carrière dans l’esport ? ESTNN a interrogé Emmalee “EMUHLEET” Garrido, leader dans le jeu de l’équipe féminine Valorant de Dignitas, sur le sujet des femmes dans le jeu professionnel. (Nous avons également parlé avec elle de l’équipe, d’elle-même et de la façon dont ils ont commencé, vous pouvez le vérifier ici !)

Les femmes dans l’esport ; gagner sa place sur scène

Lorsque nous avons demandé à Emmalee si elle pensait que c’était plus difficile pour les femmes dans l’espace esport, elle a été franche qu’il y a quelques années, sa réponse aurait probablement été oui.

“Mais maintenant, je me rends compte que parce que des équipes comme mon équipe étaient des pionnières de l’esport, ouvrant la voie aux jeunes filles – parce que nous avons eu un chemin très difficile lorsque nous avons commencé à jouer – c’est un peu plus facile maintenant.”

Comme le souligne Emmalee, des équipes comme la sienne ont aidé à ouvrir la voie.

“Et parce que tant d’autres figures incroyables de l’esport comme les roulettes, les propriétaires d’équipes… C’est une époque bien différente maintenant.”

Les attitudes générales changent aussi.

« Nous avons ces programmes incroyables dans les écoles secondaires et les collèges auxquels tout le monde peut participer. » Elle explique, en soulignant qu’« ils sont vraiment ouverts et accueillants ». Trouver ce genre de communautés était quelque chose avec laquelle Emmalee elle-même avait du mal à ses débuts. “Quand j’ai commencé à jouer à des jeux, je n’en ai parlé à personne parce que je ne voulais pas être considéré comme un perdant ou un nerd – c’était ce que c’était à l’époque.” Elle explique : « Mais maintenant, c’est une période tellement différente et incroyable pour être dans l’esport, peu importe qui vous êtes. »

Bien sûr, il ne s’agit pas seulement de trouver une communauté ou même votre sexe à la fin de la journée.

“En termes d’être un joueur professionnel, c’est difficile pour tout le monde, que vous soyez un homme ou une femme, pas seulement les femmes en particulier.” Emmalee fait remarquer. « Il faut travailler dur pour arriver là où on veut aller. Je pense que cela peut s’appliquer même en dehors du jeu. ” Pourtant, quand elle a commencé à jouer, elle a dit qu’elle avait l’impression qu’elle devait prouver qu’elle « méritait d’être là ». Un sentiment auquel de nombreuses joueuses peuvent s’identifier à un certain niveau.

“J’ai dû travailler 10 fois plus que je ne l’aurais fait normalement”, dit Emmalee, “pour être là où je suis aujourd’hui.”

Qu’est-ce qui a été impliqué dans le voyage depuis le début jusqu’à la montée sur scène en tant que pro ?

«Je me suis entraînée seule pendant d’innombrables heures pour améliorer mon objectif», dit-elle. “J’ai étudié les joueurs professionnels, j’ai fait tout ce que j’ai pu pour arriver là où je suis, m’améliorer et prouver ma place.” Et même une fois qu’elle gagnait des tournois, « il y avait toujours des erreurs que je faisais. Des choses que j’aurais pu mieux faire. Mais même si Emmalee pense qu’elle a dû travailler plus dur pour prouver sa valeur dans la communauté, elle pense que cela a payé. “Honnêtement, je pense que devoir travailler dur pour gagner quelque chose est beaucoup plus satisfaisant que de se faire remettre quelque chose.”

Une industrie en marche vers l’acceptation

Bien qu’elle doive prouver qu’elle pouvait être à la hauteur, Emmalee a l’impression que la communauté a changé pour être plus inclusive et plus favorable aux femmes pros.

“Quand j’ai commencé à jouer, il n’y avait pas beaucoup de filles qui jouaient.” Elle explique. “Il y en avait quelques-uns qui se sont présentés à des événements juste pour regarder et il y avait beaucoup de fans d’esports.”

Mais elle dit que tout est en train de changer maintenant.

“Nous voyons beaucoup plus de concurrents, qui sont des femmes, dans l’esport.” Elle nous dit. “Je pense que CS:GO a vraiment aidé à cela, en termes de création de tournois entièrement féminins, car il a encouragé les femmes à commencer à concourir.” Emmalee souligne également la présence croissante d’événements de qualification mixtes et de ligues en ligne dans l’écosystème de l’esport également. “Beaucoup de gens ne le savent pas, mais mon équipe et moi ne jouons que dans 2 ou 3 tournois entièrement féminins par an.” Elle dit : « À part ça, nous concourons dans des épreuves de qualification mixtes ou jouons dans des ligues en ligne toute l’année.

L’équipe travaille extrêmement dur, s’entraînant 8 heures par jour, 5 jours par semaine, pour atteindre le succès qu’elle a atteint jusqu’à présent.

“Et il y a beaucoup d’autres équipes qui travaillent dur aussi.” Emmalee déclare : “Avec Valorant, ils ont créé VCT Game Changers, un tournoi réservé aux femmes.” Elle explique. « Nous voyons plus d’équipes que jamais auparavant dans les grandes organisations. »

Bien qu’elle remercie Valorant d’avoir remarqué qu’il y a beaucoup de femmes qui veulent concourir et créer un espace sûr pour elles. Ce n’est pas le but final. L’objectif final est plutôt « de nous faire tous rivaliser les uns contre les autres ». Hommes et femmes dans les mêmes ligues, comme lors des qualifications mixtes. « Finalement, nous y arriverons. » Elle dit.

Quelles sont les différences entre les tournois féminins uniquement et les tournois mixtes ?

“Si vous voulez dire que vous êtes la meilleure équipe féminine du monde, la seule façon de le faire est de jouer contre d’autres équipes féminines du monde.” Emmalee souligne: “Par exemple, mon équipe et moi avons pu dire que nous étions la meilleure équipe féminine au monde dans CS:GO parce que nous avons remporté deux championnats du monde consécutifs à l’IEM Katowice Intel Challenge.” Elle explique. Avant d’ajouter une information sur la prochaine destination de Dignitas Female. « Nous voulons également le faire à Valorant. »

Niveler le terrain de jeu

Contrairement aux sports traditionnels, les esports ne nécessitent pas autant d’efforts physiques ; ce qui signifie que les femmes ont un terrain de jeu plus égal. Pourtant, la scène est toujours perçue comme dominée par des acteurs masculins. Nous avons demandé à Emmalee de partager ses réflexions sur l’espace et si elle pense que cela changera à l’avenir.

“Je ne sais pas si vous avez déjà joué à un jeu classé Valorant”, dit-elle. « Mais à chaque fois que je fais la queue, j’ai presque toujours une autre femme dans mon équipe ! » Comme le souligne Emmalee, cela représente deux femmes sur cinq dans l’équipe. « Alors, est-ce dominé par les hommes ? » Elle demande. Pas tout à fait de son point de vue.

“J’ai l’impression que ça commence à devenir cinquante-cinquante… basé sur le fait que je fais la queue avec une fille chaque fois que je joue à un jeu classé.” Elle dit. “Et c’est vraiment excitant à voir parce que c’est quelque chose pour lequel mon équipe et moi nous sommes vraiment efforcés.” Elle explique. “C’est pourquoi nous avons fait des panels et des interviews, pour encourager plus de filles à jouer.”

Et d’après Emmalee, ça marche.

“Nous avons des streamers incroyables qui sont vraiment bons à Valorant, encourageant de plus en plus de filles à jouer.” Et c’est à côté des tournois déjà évoqués par Emmalee.

Vous pouvez voir EMUHLEET et Dignitas Female au championnat Super Girl Gamer Pro Spring 2021 ce samedi 12 juin. Ils affronteront trois autres grandes équipes entièrement féminines dans une course pour le grand prix de 5 000 USD ! Assurez-vous de vous connecter sur Twitch ou Facebook Gaming.

Image vedette : Dignitas.gg