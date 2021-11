« Nous voyons l’adolescence comme une maladie et non comme le plein éveil à la vie qu’elle est »

22/11/2021 à 16:58 CET

Marina Borràs

Eva Bach est pédagogue, conférencière, enseignante et auteure de « Adolescents, quelle merveille », un livre centré sur les aspects positifs de l’adolescence. Avec sérénité et beaucoup d’émotion, dans cette interview il nous parle de l’entrée d’air frais que suppose cette étape dans la vie de nos enfants et de l’opportunité de grandir qu’elle nous donne aux pères, mères et enfants.

Eva, dans l’introduction de votre livre « Adolescents, quelle merveille », vous reconnaissez que les parents ont peur de l’adolescence et que leurs doutes portent sur la coexistence quotidienne, alors qu’avant ils portaient davantage sur le sexe et la drogue. Pourquoi pensez-vous que nous avons si peur de cette étape ?Il y a trois ou quatre raisons. Le premier d’entre eux est la peur du changement en soi. L’adolescence nous oblige en tant que parents à nous remettre en question, à adapter notre style éducatif, pour s’adapter aux lignes directrices et aux attitudes qui jusque-là étaient dans un sens et qui maintenant vont devoir changer à coup sûr, donc, nous grandissons aussi, en bref. Il faut savoir le faire sans lâcher le volant, sans perdre une certaine sécurité, une certaine fermeté, en gardant la retenue émotionnelle et l’estime de soi en tant que parents. Ce n’est pas toujours facile et très souvent on le vit comme s’il s’agissait d’un examen et on craint de ne pas être à la hauteur.

Un autre facteur est ce mythe qui existe que l’adolescence est terrible. Puisque nos enfants sont nés, nous sommes prévenus d’en profiter pendant qu’ils sont jeunes car vous verrez quand ils seront adolescents. Je me retrouve de plus en plus dans mes ateliers et conférences que des parents d’enfants de sept et huit ans viennent à moi. Je leur demande pourquoi ils viennent si tôt et ils viennent plus par peur que par désir de comprendre l’adolescence, parce qu’ils ont peur de ce qu’on leur dit. Chez de nombreux parents, je détecte une peur profonde, parce que ils pensent qu’ils vont perdre leur garçon ou leur fille pour toujours. Il faut les aider à voir que l’âme de cet enfant est toujours dans l’âme et le regard de l’adolescent, et que savoir la voir et garder une profonde tendresse est essentiel pour entreprendre avec succès ce voyage passionnant et complexe que nous commençons vers l’âge adulte. Il y a un troisième facteur et c’est nous voyons l’adolescence comme une maladie et pas comme le plein éveil à la vie qu’il est. Nous nous concentrons plus sur les difficultés que sur les merveilles de l’adolescence. Je suis d’accord avec quelque chose de très gentil que dit le professeur et physicien Carlos González : chaque âge a sa sagesse, mais nous ne savons pas comment le voir.

« Les adolescents ont la vertu de mettre le doigt sur le bobo des adultes dans ce que nous n’avons pas bien résolu »

Un autre problème très important qui nous fait peur de l’adolescence est que les adolescents ont la vertu de mettre le doigt sur le bobo des adultes dans ce que nous n’avons pas bien résolu. Ils démasquent nos défauts, ce que, bien que personne ne nous ait confrontés, nous avons pu le cacher. J’aime dire que le vrai conflit n’est souvent pas dans les problèmes de l’adolescence eux-mêmes, mais dans les problèmes que les problèmes de l’adolescence déclenchent chez les adultes, lorsque notre âge adulte n’est pas assez solide ou complet. les parents éduquent les adolescents ont beaucoup changé ? Dans quel sens, à l’adolescence, il y a toujours des aspects intemporels qui restent similaires d’une génération à l’autre. Ils ont l’habitude d’être Aspects psycho-évolutifs tels que la rébellion, le désir de confrontation, la transgression, la passion, l’importance des groupes de pairs, le désir d’intimité et une certaine distance physique et émotionnelle avec l’adulte. Tout cela semble être que ce sont des traits de toujours, pourrions-nous dire. Ensuite, il y a d’autres facteurs plus liés au contexte et à la situation sociologique, politique, économique, du travail & mldr; qui changent de génération en génération. De manière générale, je pense qu’ils sont désormais confrontés à un monde plus complexe et qu’avec les technologies de l’information et de la communication, ils ont ce monde à portée de main entièrement depuis leur propre maison. On leur présente des choses auxquelles ils ne sont pas préparés à faire face et qui étaient auparavant accessibles de manière plus progressive, donc la présence adulte y fait encore plus défaut.

Quant à savoir si la façon d’éduquer a changé, des collègues et moi avons détecté qu’il y a plus de surprotection et plus de peurs que nous transmettons à nos enfants et une négligence des fonctions qui n’est pas du pasotisme, ou un manque d’amour ou d’intérêt pour les enfants. Il s’agit d’un refus d’exercer l’autorité ou le leadership qui leur correspond en tant qu’adultes. Certains parents associent l’autorité à la répression et à l’autoritarisme qu’ils ont subis de la part de leurs parents, et ont voulu faire quelque chose de complètement différent, avec lequel leurs enfants ont grandi et se sont enfuis du Nord. Cela conduit parfois à l’impuissance totale et parfois à des situations de violence, car en réalité l’adolescent apprécie un certain contrôle, même si cela n’en a pas l’air. Une fille nous a dit qu’elle voulait qu’on lui laisse le temps de rentrer à la maison comme ses amis.Vous dites aussi que dans vos discours vous voulez que vos paroles soient comme une infusion relaxante. Quel message rassurant voulez-vous faire passer ?Le premier est qu’il y a un fait qui est très important : 90% des adolescents finissent par résoudre positivement, bien que les parents craignent à un moment ou à un autre que nos enfants fassent partie du pourcentage restant. J’invite les parents à commenter les difficultés qu’ils rencontrent et je les contrecarre par les merveilles cachées et les opportunités que ces difficultés nous offrent. Ce que je dis toujours, c’est que si nous sommes capables de décrypter les besoins et les sentiments légitimes qui se cachent parfois derrière les comportements et les réponses non légitimes des adolescents, l’adolescence devient une occasion en or de grandir. C’est pourquoi je dis qu’avoir des enfants est une vraie bénédiction, car en quelque sorte cela nous donne au moins deux occasions d’oxygéner la maison et de relâcher du lest : à la naissance et à l’adolescence.

Je vous rappelle aussi que, si l’adolescence se passe plus ou moins bien, un vrai cadeau nous attend : le marigot qui est généralement post-adolescence, les conversations et les moments que l’on peut avoir avec eux lorsqu’ils sont encore à la maison mais qu’ils sont déjà adultes et que nous pouvons savourer les fruits de notre travail qui nous semblent bons car à un moment donné nous doutons de pouvoir les collectionner. Vous soulignez qu’à l’adolescence il y a beaucoup de contradictions : il semble qu’ils traversent tout et en réalité ils cherchent désespérément leur place dans le monde et sont très sensibles à ce qu’on leur dit. Vous allez jusqu’à dire que les adolescents sont le contraire de ce qu’ils semblent être. Comment pouvons-nous découvrir les contradictions et y réagir ? Je dis que ce serait formidable s’ils venaient vers nous avec des sous-titres car souvent ils ne montrent pas ou ne savent pas comment montrer ce qu’ils ressentent vraiment, ce dont ils ont besoin et ce qui se passe réellement pour eux. Le problème, c’est que nous ne savons pas le déchiffrer et justement cela devrait être notre rôle : les aider à les déchiffrer. Mais il s’avère que, plusieurs fois, nous les comprenons moins qu’ils ne se comprennent eux-mêmes.

« Ce n’est pas que les adolescents ne veulent pas d’affection, c’est qu’ils la veulent différemment, ils ne veulent pas qu’on continue à les traiter comme des petits enfants »

Il faut voir, par exemple, que derrière un certain rejet il y a un besoin d’affection, mais qu’il se manifeste d’une autre manière. Ce n’est pas qu’ils ne veulent pas d’affection, c’est qu’ils la veulent différemment, ils ne veulent pas que nous continuions à les traiter comme des petits enfants, ils veulent cette même tendresse mais recouverte d’autres styles. Pour vraiment déchiffrer ces émotions et ces besoins, il suffit de savoir comment assister et comprendre nos émotions et nos besoins. Pour atteindre son cœur, nous, les adultes, devons être à l’écoute et en contact avec notre propre cœur, qui doit être assez grand pour accueillir le nouveau, le différent, les nuances, le paradoxal et le contradictoire, les nuances, l’ingrat, que nous ne pouvons peut-être pas comprendre mais dont nous devons être attentifs et nous devons être capables de faire face avec. Ainsi il y aura une rencontre et une harmonie.