nous voyons pour la première fois un coucher de soleil sur Mars

11/03/2021 à 11:17 CET

La science spatiale évolue avec le temps d’une manière de plus en plus surprenante. Cela a poussé des machines de plus en plus sophistiquées à atteindre les planètes les plus proches. C’est le cas de Mars, qui fait pratiquement un an Persévérance est arrivée, un rover spatial accompagné d’Ingenuity, un petit drone hélicoptère.

Son objectif ? Découvrez des signes de vie sur Mars, car il existe des théories sur la possibilité qu’il y ait eu de la vie sur Mars à des époques très reculées, avant même qu’il n’y en ait sur notre planète.

Cependant, cette mission ne nous laisse pas seulement des informations liées à la formation de la planète rouge, mais elle nous a également apporté d’incroyables moments photographiques et vidéographiques, comme le premier coucher de soleil sur Mars. Ainsi, dans cette vidéo, nous pouvons voir comment le soleil se couche lentement à l’horizon, tandis que Persévérance le regarde attentivement.

Nous sommes les premiers êtres humains à voir un coucher de soleil sur Mars. C’est un cadeau incroyable si vous y pensez.

-NASA pic.twitter.com/nxyYnTTP0U – Cosmos 🌎🏔️🦔🚀🪐 (@__ cosm0s__) 16 octobre 2021

« Nous sommes les premiers êtres humains à voir un coucher de soleil sur Mars. C’est un cadeau incroyable si on y pense. » Un twittereur qui déferle sur le réseau social a assuré grâce à cette vidéo diffusée par la Nasa.