Nous voyons une menace croissante

WASHINGTON (AP) – Le ministère de la Justice met en place une unité spécialisée axée sur le terrorisme intérieur, a déclaré mardi le plus haut responsable de la sécurité nationale du ministère aux législateurs alors qu’il décrivait une menace « élevée » de la part d’extrémistes violents aux États-Unis.

Le procureur général adjoint Matthew Olsen, témoignant quelques jours seulement après que la nation a célébré le premier anniversaire de l’insurrection violente au Capitole des États-Unis, a déclaré que le nombre d’enquêtes du FBI sur des extrémistes violents domestiques présumés avait plus que doublé depuis le printemps 2020.

« Nous avons vu une menace croissante de la part de ceux qui sont motivés par l’animosité raciale, ainsi que de ceux qui adhèrent à des idéologies extrémistes anti-gouvernementales et anti-autorité », a déclaré Olsen.

L’évaluation d’Olsen s’est accompagnée d’un avertissement en mars dernier du directeur du FBI, Christopher Wray, qui a témoigné que la menace « se métastasait ». Jill Sanborn, directrice adjointe exécutive en charge de la branche de la sécurité nationale du FBI qui a témoigné aux côtés d’Olsen, a déclaré mardi que la plus grande menace provenait d’extrémistes solitaires qui se radicalisent en ligne et cherchent à commettre des violences contre des « cibles faciles ».

La division de la sécurité nationale du département, dirigée par Olsen, possède une section antiterroriste. Mais Olsen a déclaré au comité judiciaire du Sénat qu’il avait décidé de créer une unité spécialisée dans le terrorisme national « pour augmenter notre approche existante » et pour « garantir que ces cas sont correctement traités et efficacement coordonnés » à travers le pays.

La formulation d’une nouvelle unité souligne à quel point l’extrémisme de la violence domestique, qui pendant des années après les attentats du 11 septembre a été éclipsé par la menace du terrorisme international, a attiré une attention urgente au sein du gouvernement fédéral.

Mais la question reste politiquement chargée, en partie parce que l’absence d’une loi fédérale sur le terrorisme domestique a créé des ambiguïtés quant au type de violence qui correspond précisément à cette définition.

Plusieurs sénateurs républicains, par exemple, ont suggéré mardi que le FBI et le ministère de la Justice avaient accordé plus d’attention à l’insurrection du 6 janvier qu’aux émeutes de 2020 qui ont éclaté dans les villes américaines et sont nées de manifestations pour la justice raciale.

Le sénateur républicain Ted Cruz du Texas a accusé le département de traitement « extrêmement disparate ». Le sénateur Chuck Grassley de l’Iowa, le plus haut républicain du Sénat, a diffusé des clips vidéo des violences de 2020 en guise de contre-attaque à la vidéo des émeutes du Capitole du 6 janvier jouée par le sénateur démocrate Richard Durbin, président du comité.

Les responsables ont déclaré que le département traite la violence extrémiste domestique de la même manière, quelle que soit l’idéologie.

