Nouveau au crédit ? Points à garder à l’esprit lorsque vous contractez un prêt personnel auprès de prêteurs Fintech

La crédibilité d’un prêteur est l’une des premières choses qu’un emprunteur doit considérer lors du choix d’un prêteur, entre autres.

Les prêteurs Fintech sont devenus extrêmement populaires ces dernières années, et pour une bonne raison. Les experts du secteur affirment que ces plates-formes ont rendu l’obtention de prêts instantanément accessible avec un minimum de documents.

Madhusudan Ekambaram, co-fondateur et PDG de KreditBee et co-fondateur de FACE, déclare : « Les personnes ayant besoin d’un prêt rapide peuvent demander l’aide de prêteurs fintech car les conditions d’éligibilité ne sont pas strictes et les conditions sont souvent meilleures que celles proposées. par les banques traditionnelles.

Emprunter de l’argent via la fintech est généralement un processus sans heurts si certaines directives sont suivies.

Voici quelques facteurs à garder à l’esprit avant d’obtenir un prêt personnel auprès des prêteurs Fintech :

Maintenir une bonne cote de crédit : Le maintien d’un bon pointage de crédit est toujours un plus lors de l’obtention de tout type de prêt. Même si de nombreux prêteurs fintech regardent au-delà de la cote de crédit, cela reste une partie importante du processus d’évaluation.

Ekambaram, déclare : « C’est une bonne idée de maintenir un équilibre entre vos prêts garantis et non garantis et de payer vos cotisations à temps pour un bon pointage de crédit. »

Lisez les petits caractères : Ne pas lire les petits caractères peut être une erreur coûteuse, par conséquent, essayez de l’éviter à tout prix. Surtout en ce qui concerne les conditions de remboursement, la plupart ont tendance à négliger les petits caractères. Revoyez les modalités, vérifiez les frais qui vous seront imposés en cas de non-paiement ou en cas de retard de paiement notamment.

Ekambaram, ajoute : « Une société de technologie financière est légalement tenue de publier tous ses termes et conditions sur son site Web. Avant d’opter pour un prêt, lisez les coûts, les termes et conditions de l’entreprise (en particulier pour les défauts de paiement ou les retards de paiement).

Crédibilité du prêteur : Les experts disent que la crédibilité d’un prêteur est l’une des premières choses qu’un emprunteur doit examiner lors du choix d’un prêteur, entre autres. Ekambaram déclare : « Tout emprunteur potentiel devrait faire un effort pour en apprendre le plus possible sur le prêteur. Ils peuvent examiner les témoignages de clients antérieurs et lire les évaluations positives et négatives pour voir si un prêteur est franc et honnête avec ses clients. Par conséquent, essayez d’avoir accès à autant d’informations que possible avant de prendre une décision finale.

Tenez compte de facteurs autres que les taux d’intérêt : De nombreux fournisseurs de prêts facturent des frais cachés qui peuvent causer des problèmes à l’emprunteur à long terme. Les experts disent qu’il est essentiel de lire les petits caractères et d’être conscient des frais supplémentaires qui pourraient être imposés. Les frais de traitement, les frais de prépaiement et les frais de retard de paiement sont des exemples de ces frais.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.