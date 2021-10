Nouveau Bitcoin de tous les temps liquidé, 100 000 $ pur et simple ?

Bitcoin a maintenant établi un nouveau record absolu au-dessus de 67 000 $, une fourchette de prix que l’on aurait cru impossible lorsque le marché a ralenti à un rythme lent en septembre. Les investisseurs de l’ensemble du marché sont de retour dans le vert après avoir enduré un mois brutal et le sentiment ne pourrait être plus positif. Cela s’est traduit par une plus grande confiance dans le marché, car davantage d’argent afflue dans les crypto-monnaies.

Cependant, atteindre un nouveau sommet historique ne signifie pas que le marché s’arrêtera de bouger. Si quoi que ce soit, des moments comme ceux-ci sont cruciaux pour l’actif numérique à long terme, car le marché pourrait aller dans les deux sens. Dans cet esprit, Coindesk s’est entretenu avec des analystes de marché pour avoir une idée de l’endroit où ils voient le prix de l’actif numérique à partir d’ici. Les réponses ont été révélatrices et optimistes pour la crypto-monnaie.

A pleine vitesse en ligne droite

Les analystes du marché ont déclaré à Coindesk qu’ils s’attendaient à ce que le rallye se poursuive. Le bitcoin étant si élevé, ils ne voyaient aucune raison pour laquelle il devrait ralentir maintenant. On a longtemps spéculé que le prix de l’actif numérique atteindrait la barre des 100 000 $ d’ici la fin de l’année et les analystes ont fait écho à ce sentiment.

Lecture connexe | La société de blockchain Chainalysis ajoute Bitcoin à son bilan

L’analyste de marché Ben Caselin a déclaré que l’actif numérique atteindra ce prix d’ici la fin de l’année. Cependant, il pense également que le bitcoin dépassera ce stade compte tenu du volume d’argent de détail qui sera injecté sur le marché. « Tous les yeux sont rivés sur la barre des 100 000 $ », a déclaré Caselin. « Mais lorsque le commerce de détail se précipite et que davantage de fonds sont ouverts au bitcoin, y compris les ETF physiquement soutenus, il est peu probable que 100 000 $ soient la fin. »

BTC se rétablit après une chute soudaine | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Les prévisions de prix pour la principale crypto-monnaie n’ont pas diminué. Au lieu de cela, la cassure du nouveau record absolu a suscité plus de prédictions pour l’actif. Le PDG de Fundstrat, Tom Lee, a déclaré à CNBC que le bitcoin pourrait grimper jusqu’à 168 000 $ d’ici la fin de 2021.

D’autres analystes interviennent dans Bitcoin

Alors que la plupart des analystes étaient optimistes sur le bitcoin, certains sont allés dans la direction opposée. La consommation d’énergie de BTC a été une source de préoccupation sur le marché et Edward Moya, analyste de marché principal chez Oanda, a déclaré que les prix élevés du pétrole et du gaz pourraient mettre la consommation d’énergie de Bitcoin sous surveillance accrue au cours des prochains mois.

« Les gouvernements pourraient adopter des positions dures si cet hiver entraîne des pénuries d’énergie dans divers pays et cela pourrait bouleverser le hashrate », a déclaré Moya. Cette position a du sens lorsque nous regardons d’où vient la plupart du hashrate aujourd’hui.

Lecture connexe | Bitcoin en tête des charges de dominance des altcoins à grande capitalisation en octobre

Les données montrent que l’Amérique du Nord a désormais le taux de hachage le plus élevé après que les mineurs aient été forcés de quitter la Chine pendant la répression. À l’approche de l’hiver et de la population nécessitant plus d’énergie pour le chauffage, l’utilisation de l’énergie du BTC est susceptible d’être remise en question. Mais étant donné la position des États sur les crypto-monnaies au cours des derniers mois, ce ne sera pas un gros problème pour les crypto-monnaies.

Image en vedette de Finextra Research, graphique de TradingView.com