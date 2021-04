nouveau boîtier USB 3.2 pour SSD M.2 avec RVB

ASUS présente ROG Strix Arion, son nouveau boîtier pour SSD M.2

Heureusement pour nous, le prix des SSD a baissé et, presque en même temps, leurs performances et leur capacité ont augmenté.

Actuellement, nous pouvons trouver pour environ prix abordables SSD de 512 Go ou 1 To même, où nous voyons déjà certains des 2 To qui sont intéressants dans le rapport euro / GB.

À SES Comme d’autres marques, ils voient une mine à exploiter dans ce domaine, où dans ce cas la marque n’a pas lancé de SSD externe en tant que tel, mais un logement pour que nous puissions inclure le modèle qui nous convient le mieux, et toujours en offrant le maximum d’avantages.

Ce modèle est le ROG Strix Arion et arrive comme une coque extérieure pour M.2 avec prise en charge de formats jusqu’à 2280 sous l’interface NVMe. Cela n’implique pas qu’il soit limité à ce format, car en plus du 2280, il prend en charge 2230, 2242 et 2260, Tout le monde PCIe NVMe.

Le problème que portent la grande majorité de ces accessoires est que les utilisateurs font confiance au produit qu’ils achètent et pensent souvent qu’ils pourront y introduire des appareils hautes performances sans problème. Malheureusement, seuls quelques modèles sont capables de garantir des performances.

Est ROG Strix Arion vous ne souffrirez pas de problèmes tels que des goulots d’étranglement ou étranglement par des températures élevées, car il est entièrement fabriqué en aluminium et comprendra un coussin thermique de haute qualité pour notre SSD, permettant de contrôler les températures.

Installation sans aucun outil, RVB et plus

Un autre des points clés de cette ROG Strix Arion est le fait que nous n’aurons besoin d’aucun type d’outil pour installer notre SSDcar le mécanisme coulisse et la vis de réglage est facilement accessible et serrée. Comment pourrait-il en être autrement dans un produit ROG, ce cas sera compatible avec Aura Sync, où nous pouvons changer et synchroniser les LED RVB qui inclus.

Cette compatibilité est assurée par un USB 3.2 Gen 2 Type C, qui nous offrira une bande passante théorique de 10 Gbit / s, où l’autre extrémité du câble sera le déjà commun USB de type A, puisque tous les PC actuels ne prennent pas en charge, pour le moment, le Type C.

En outre, À SES Il comprend avec son étui un système de fixation pour pouvoir l’emporter avec nous bien noué et qu’il ne se perde pas, comme par exemple dans un sac à dos, un mousqueton ou autre.

Pour l’instant, ASUS va commencer à introduire ce ROG Strix Arion Du jour 8 octobre à Taiwan et s’étendra progressivement au reste du monde dans une période indéterminée. Ce que nous savons, c’est qu’il arrivera par un le prix approximatif d’environ 60 euros.