Nouveau bouclier pour le FC Andorra par Gerard Piqué

07/07/2021 à 15h52 CEST

Daniel Guillen

Le FC Andorre a présenté un nouveau design de son bouclier en ligne avec son plan stratégique, largement dirigé par l’arrière central du FC Barcelone Gerard Piqué. A travers un communiqué, le club explique qu’il s’agit d’un pas de plus dans la nouvelle essence du club : “La nouvelle identité, dirigée par un nouveau bouclier, met en valeur la nouvelle essence du club avec une proposition qui dépasse les codes sportifs et accompagne la marque dans de nouveaux territoires d’expression “.

L’équipe dirigée par Eder Sarabia, ancien adjoint de Quique Setién au FC Barcelone lors de la saison 2019/20, continue de grandir dans le sport et les institutions et se rapproche de son environnement le plus proche : “Un bouclier avec un symbole très puissant inspiré du mot Andorre et de ses montagnes lui-même. Un symbole moderne qui marque la volonté claire de placer le club au niveau des grandes marques de sport”.

Nou escut, mateixa il·lusió ⚽️ ⛰️🇦🇩 # SomTricolors 🔵🟡🔴 pic.twitter.com/P4VCpgjT2A – FC Andorre (@fcandorra) 7 juillet 2021

Le club était sur le point de certifier sa promotion en deuxième division, mais ils n’ont pas réussi à passer la phase de promotion et l’équipe détenue par Gerard Piqué concourra en première division RFEF. De l’intérieur de l’entité, ils insistent sur le fait que cette nouvelle mesure est une nouvelle étape dans la consolidation de l’équipe au niveau national : “L’identité s’accompagne d’un nouveau système visuel qui représente le caractère indomptable du club, exprimé à travers des textures, des lignes et des compositions qui véhiculent l’esprit de la montagne, un environnement unique qui rend notre club spécial”.