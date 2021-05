Nouveau cadeau iPad Pro de TomToc

Les lecteurs ont un peu moins d’une semaine pour participer et gagner le nouvel iPad Pro de nos amis de tomtoc. Nous offrirons également aux lecteurs 20% de réduction sur l’étui PadFolio pour iPad et plus pendant la durée du concours.

Jetez un œil aux nouveaux étuis pour iPad de tomtoc et entrez dans le cadeau ci-dessous.

Emportez vos accessoires avec le PadFolio étui iPad

L’étui PadFolio de tomtoc offre aux utilisateurs d’iPad une protection et des fonctionnalités complètes pour leur appareil et leurs accessoires. Le PadFolio est équipé d’une tonne d’options de stockage, qui sont protégées par la coque rigide de qualité militaire et l’extérieur hydrofuge de tomtoc. À l’intérieur, les bandes élastiques et les compartiments en filet offrent un tas d’options pour organiser les accessoires et les câbles.

Le PadFolio à plusieurs faces désigne également un compartiment destiné à votre iPad, ce qui permet de garder votre appareil bien ajusté et d’éviter les dommages / rayures coûteux. Tomtoc s’est également assuré de donner au PadFolio une poche suffisamment grande pour la plupart des folios de clavier. De plus, l’étui présente une poignée confortable et un design ergonomique. Ce qui fonctionne bien pour un transport pratique et une portabilité lors de vos déplacements avec votre iPad.

Le nouvel étui pour iPad est disponible dans jusqu’à 10 couleurs et est protégé par la garantie de confiance de tomtoc de 2 ans “ sans souci ”. Hit tomtoc pour 20% de réduction sur PadFolio et plus à la caisse.

Comment entrer:

Pour courir la chance de gagner l’iPad Pro (11 ″, 2021, base), entrez votre nom et votre adresse e-mail ci-dessous (une soumission par adresse e-mail) pour vous inscrire aux newsletters de tomtoc et de .. Assurez-vous de partager notre cadeau sur Facebook ou Twitter et suivez tomtoc sur Facebook et Twitter pour les dernières mises à jour. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 21 mai 2021. Ouvert aux lecteurs des États-Unis et du Canada uniquement. Si vous visualisez ceci sur mobile et ne voyez pas l’option pour entrer, cliquez ici.

IPad Pro 12,9 pouces d’Apple

