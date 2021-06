in

Apple a publié aujourd’hui watchOS 8 beta 2. Avec cette nouvelle version, l’une des fonctionnalités présentées en avant-première lors de la keynote de la WWDC21 est enfin disponible : le nouveau Portraits Watch Face.

Avec ce nouveau Watch Face, les utilisateurs peuvent sélectionner jusqu’à 24 portraits dans leur galerie et les ajouter à leur Apple Watch en tant que Face.

Affichez vos portraits préférés sous forme de cadran de montre. Les portraits sont recadrés pour se concentrer sur les personnes qu’ils contiennent, s’adapter à l’affichage et intégrer le temps. Vous pouvez choisir parmi trois styles de caractères différents et sélectionner jusqu’à 24 photos. Une nouvelle photo apparaît chaque fois que vous levez le poignet ou appuyez sur l’écran.

L’utilisateur peut choisir jusqu’à deux complications. La date au milieu ou toute autre qui pourrait lui plaire en bas.

Pas la même chose, mais ce nouveau Watch Face me rappelle la photo 3D sur Facebook. À l’aide de la couronne numérique, vous pouvez zoomer ou dézoomer le portrait. Apple essaie de s’assurer que chaque photo sera belle, mais voici mon conseil : utilisez un portrait vertical et non horizontal.

Au cours d’une session après la WWDC21, un ingénieur Apple a présenté un autre Watch Face appelé World Timer. Pour l’instant, il n’est pas disponible dans watchOS 8 beta 2. Apple pourrait probablement garder celui-ci pour la sortie de la prochaine Apple Watch.

