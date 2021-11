Nouveau cas d’homophobie dans le water-polo espagnol

14/11/2021 à 11:13 CET

S’il y a seulement sept mois – en avril dernier – c’était le joueur du CN Terrassa, Víctor Gutiérrez, qui déclarait avoir reçu des insultes homophobes lors d’un match contre le CN Sabadell, cette fois la victime a été Alex Arroyo, joueur de water-polo au CN Molins de Rei.

« Dans la troisième partie du match, le joueur numéro 12 (Roger Brias) de l’équipe rivale m’a répété plusieurs fois avec le temps arrêté, « pédé & rdquor ;,« tu es pédé & rdquor ;, « oui oui toi & rdquor ;, avec l’arbitre à quelques mètres de distance (un de mes coéquipiers l’a écouté) ». Flux dans un post sur leurs réseaux sociaux.

AGRESSION HOMOPHOBE🔴

Bonjour @RFEN_Oficial, dans le match correspondant à la 5ème journée entre @cnmolins et @UEHorta de la première division nationale de water-polo j’ai subi une agression homophobe.Dans la troisième partie du match, le joueur numéro 12 (Roger Brias) de l’équipe rivale moi il possède – Àlex Royo (@ lexRoyo2) 13 novembre 2021

Les faits se sont produits ce même samedi 13 novembre, selon la victime présumée, lors de la rencontre correspondant à la deuxième catégorie de water-polo espagnol, la Première nationale, entre le CN Molins de Rei et l’UE Horta. Alex Arroyo dénonce que le joueur rival, Roger Brias, l’aurait insulté pour sa condition sexuelle pendant toute la récréation. De plus, tout cela sous la permissivité arbitrale que serait l’écoute de tout à quelques mètres de distance.

« En tant que personne ouvertement bisexuelle et marre des agressions homophobes répétées qui se sont produites dans le sport, comme dans le cas de mon collègue Víctor Gutiérrez, j’ai répondu en lui faisant face. À ce moment-là, ils me séparent, ils me changent et je vais à l’arbitre lui expliquant ce qui s’est passé. Sa réponse a été de se taire et d’arrêter de protester » a-t-il poursuivi, de conclure en demandant que » cela ne s’arrête pas là et que la Fédération agisse en la matière. Si j’écris ceci c’est car j’en ai déjà marre. et on dit des choses déplacés, mais tant le collectif LGTBQI+, les féministes et les groupes racisés font beaucoup de morts à cause de ce genre de pensées. Je fais cette publication car ne pas signaler cette agression irait à l’encontre mes principes et mes valeurs. Et oui, je suis pédé, et avec fierté », explique la publication de Flux.

La Fédération espagnole de natation a déjà condamné les événements dans un communiqué et étudierait une éventuelle sanction. Quelque chose qui s’est déjà produit en avril avec le cas de Victor Gutiérrez, puisque Nemanja Ubovic a été sanctionné de quatre matchs pour ses insultes envers le joueur du CN Terrassa.