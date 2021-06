Nouveau casse-tête pour le Congrès du Rajasthan : six députés qui ont soutenu Ashok Gehlot en « crise »

Deux députés du camp de Pilot ont remis en question le moment de l’explosion et ont accusé les anciens députés du BSP de soutenir le Congrès avide de pouvoir.

Six députés du BSP qui ont fait défection et ont fusionné avec le parti du Congrès au Rajasthan il y a deux ans sont maintenant rendus publics, alléguant une injustice au milieu des troubles en cours dans le parti. Les anciens députés du BSP ont déclaré que bien qu’ils se soient tenus aux côtés du gouvernement Gehlot pour assurer la stabilité en temps de crise, ils ont été victimes d'”injustices” au sein du parti. Les députés ont également ciblé les législateurs du camp pilote de Sachin, affirmant qu’ils exerçaient une pression pour obtenir des postes ministériels malgré une fois contre le parti.

Le camp pilote n’a pas non plus reculé. Deux députés du camp de Pilot ont remis en question le moment de l’explosion et ont accusé les anciens députés du BSP de soutenir le Congrès avide de pouvoir. La dissidence exprimée par les six députés s’avère être un nouveau casse-tête pour Ashok Gehlot qui a déjà du mal à garder son troupeau ensemble alors que Sachin Pilot continue de camper à Delhi, exigeant une résolution des griefs soulevés par lui il y a un an, quand il avec 18 députés ouvertement boycottés contre le gouvernement de l’État.

Ashok Gehlot a déjà entamé des discussions avec les chefs de parti pour une éventuelle extension du cabinet. Selon les rapports, Gehlot pourrait probablement récompenser les six députés qui sont souvent comptés parmi les fidèles du ministre en chef. La faction Gehlot peut signaler au haut commandement du parti qu’elle peut accueillir les loyalistes pilotes ainsi que ces députés en cas d’expansion.

Sandeep Yadav, ancien député du BSP de Tijara qui est passé au Congrès, a déclaré : « Les 19 personnes créent une pression sur le haut commandement du parti. Ils font pression pour qu’ils les incluent comme ministres. Ceux qui ont travaillé à déstabiliser ce gouvernement, ils font pression à plusieurs reprises », a-t-il déclaré en s’en prenant au camp Pilot. Il a dit que le gouvernement Gehlot survit grâce à nous et que le haut commandement devrait récompenser ceux qui ont apporté la stabilité au gouvernement.

Le député de Nadbai, Joginder Singh Awana, a déclaré que six d’entre nous avaient fait un « énorme sacrifice » en rejoignant le Congrès. « Aujourd’hui encore, une épée plane sur nous alors que l’affaire est pendante devant la Cour suprême. Après cet énorme sacrifice, nous avons apporté la stabilité au gouvernement du Congrès et au parti du Congrès », a-t-il déclaré.

L’année dernière, Sachin Pilot, ainsi que 18 députés loyaux, avaient quitté l’État et campé à Haryana et à Delhi pendant plus d’un mois, provoquant une crise politique au Rajasthan. Ashok Gehlot a réussi à conserver la majorité avec le soutien de députés indépendants ainsi que des six anciens législateurs du BSP.

