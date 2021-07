Nouveau chapitre : Byju’s paie 500 millions de dollars pour l’achat d’Epic

L’accord avec Epic marque le deuxième plus gros accord de Byju.

Le major de la technologie de l’éducation Byju’s a annoncé mercredi avoir acquis la plate-forme de lecture numérique pour enfants Epic basée aux États-Unis dans le cadre d’un accord de 500 millions de dollars, dans le but de faire des percées plus profondes sur le marché clé d’outre-mer.

La transaction intervient un peu plus de trois mois après que la start-up basée à Bengaluru a acquis le fournisseur indien de services de préparation de tests physiques Aakash Educational Services dans le cadre d’un accord de près d’un milliard de dollars, l’un des plus importants de l’espace ed-tech local. L’accord avec Epic marque le deuxième plus gros accord de Byju.

Byju a déclaré que l’acquisition d’Epic, qui s’adresse aux enfants de 12 ans et moins, contribuera à élargir sa présence aux États-Unis, car l’entreprise aura accès à la riche base d’utilisateurs mondiale d’Epic qui aurait doublé au cours de l’année dernière et comprend désormais plus plus de 2 millions d’enseignants et 50 millions d’enfants. Le PDG et co-fondateur d’Epic, Suren Markosian, et l’autre co-fondateur Kevin Donahue resteront cependant dans leurs fonctions.

Le modèle de lecture interactive pour les enfants de la plate-forme basée aux États-Unis est en phase avec la stratégie de croissance à long terme de Byju qui compte le segment K-12 comme domaine d’intervention. Le fondateur et PDG Byju Raveendran a déclaré que le partenariat de la société avec Epic lui permettra de créer des expériences de lecture et d’apprentissage engageantes et interactives pour les enfants du monde entier.

Byju’s a également prévu des investissements importants d’une valeur de 1 milliard de dollars pour l’Amérique du Nord. La société qui a fait une large incursion internationale depuis un certain temps avait acquis Osmo, un fabricant de jeux éducatifs basé aux États-Unis, dans le cadre d’un accord de 120 millions de dollars en 2019.

« Byju’s a des plans agressifs pour l’expansion des marchés internationaux et américains, et l’acquisition avec Epic entraînera non seulement des investissements importants dans la technologie qui contribuera à un apprentissage personnalisé pour les étudiants, mais permettra également à Byju de devenir une partie naturelle de la culture d’apprentissage de l’Amérique, », a déclaré la société dans un communiqué.

Évalué à 16,5 milliards de dollars, Byju’s est soutenu par une multitude d’investisseurs de renom, dont General Atlantic, l’Initiative Chan-Zuckerberg, Naspers, Silver Lake et Tiger Global. La start-up prétend servir plus de 100 millions d’étudiants dans le monde. Byju’s, qui a dirigé les accords de financement dans l’espace ed-tech local, a alloué la majeure partie du capital à des fusions et acquisitions appropriées. La société aurait acquis son rival indien Toppr dans le cadre d’une transaction estimée à plus de 100 millions de dollars, en plus d’aligner les acquisitions d’autres entreprises connexes, notamment Great Learning et Gradeup.

En 2020, Byju a obtenu plus d’un milliard de dollars auprès d’investisseurs. Plus tôt cette année, il a levé près de 1,5 milliard de dollars auprès d’un groupe d’investisseurs, dont B Capital Group du cofondateur de Facebook, Eduardo Saverin, UBS Group et Blackstone, par tranches.

