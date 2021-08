Nouveau chipset Tensor de Google Pixel 6: 3 façons de surpasser le silicium Apple et Snapdragon

in

Google a officiellement révélé les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro via une série de tweets, et cela ressemble beaucoup à des fuites. Mais le géant de la technologie a confirmé une autre information de longue date : les téléphones seraient alimentés par un chipset construit en interne, qui a officiellement été nommé Google Tensor. Alors que peut faire ce nouveau silicium ?

Nous avons décomposé ce que nous avons entendu le premier jour après que Google a officiellement présenté son nouveau système sur puce, qui était auparavant connu sous son nom de code supposé, Whitechapel.

En bref, le chipset Tensor devrait améliorer de nombreuses choses ordinaires que font les téléphones Pixel de Google, de la navigation dans l’interface Android à la prise de photos, ainsi que donner des résultats plus rapides à Google Assistant et d’autres tâches de reconnaissance vocale – le nouveau silicium devrait faire tout cela sur l’appareil plutôt que d’avoir à envoyer la requête aux serveurs Google et inversement.

Nous avons déjà vu cet effet dans les chipsets Bionic de la série A d’Apple, qui ont un logiciel si étroitement adapté au matériel que les téléphones phares de l’entreprise sont régulièrement en tête des classements de référence de nos meilleurs téléphones avec une RAM relativement minimale.

Tellement excité de partager notre nouvelle puce Google Tensor personnalisée, qui a été conçue il y a 4 ans (📎 pour l’échelle) ! Tensor s’appuie sur nos 2 décennies d’expérience informatique et c’est notre plus grande innovation dans Pixel à ce jour. Sera sur Pixel 6 + Pixel 6 Pro à l’automne. https://t.co/N95X6gFxLf pic.twitter.com/wHiEJRHJwy2 août 2021

Renforcement de la reconnaissance vocale

Google a énuméré plusieurs façons dont le chipset Tensor renforcera les téléphones Pixel 6 dans un tweet, y compris avec son appareil photo, sa reconnaissance vocale et d’autres fonctionnalités, mais surtout en exécutant des processus d’IA et d’apprentissage automatique sur l’appareil, ce qui devrait améliorer les commandes vocales, la traduction, sous-titrage, dictée et autres tâches de reconnaissance vocale.

Cela devrait aider de nombreuses fonctionnalités de pointe du Pixel 6 généralement présentées sur Google IO, de la transcription en direct dans son application Enregistreur à la traduction en direct en passant par le sous-titrage en direct et l’assistant Google, etc. Nous parions qu’il y a des avantages que l’entreprise garde également à l’esprit avec le Pixel 6.

(Crédit image : Google)

Caméras : traitement plus rapide, meilleurs capteurs

Grâce à Tensor, Google a également mis au point ses caméras arrière, avec de meilleurs capteurs qui ne rentreraient pas dans le bloc à quatre objectifs du Pixel 5 et du Pixel 4, selon un article de blog officiel présentant les avantages du silicium. D’où la nouvelle barre de caméra, comme on l’appelle.

La série de téléphones utilisait les capteurs de même taille depuis le Pixel 2, a expliqué YouTuber Marques Brownlee dans une nouvelle vidéo réalisée après avoir prétendu avoir manipulé le nouveau Pixel 6. Mais avec le nouveau Tensor SoC, Google a enfin eu la possibilité d’utiliser de plus gros capteurs que le logiciel du géant de la technologie pourrait exploiter – nous sommes donc vraiment impatients de voir de quoi ils sont capables. Google a même annoncé “des fonctionnalités entièrement nouvelles, ainsi que des améliorations de celles existantes”, et nous avons hâte de voir ce que cela signifie pour ses capacités photo.

(Crédit image : Google)

Matériel Vous interface et sécurité

Le développement Material You à venir dans Android 12, qui réajuste radicalement l’interface à une palette de couleurs et de tons à l’aide de nouveaux cadres d’animation et de conception, sera optimisé et rendu fluide par Tensor, a affirmé Google dans son article de blog.

Du point de vue de la sécurité, Google assure que Tensor aura son propre noyau de sécurité avec une nouvelle puce Titan M2 combinée. Google affirme que le Pixel 6 aura « le plus de couches de sécurité matérielle dans n’importe quel téléphone », quoi que cela signifie.

(Crédit image : Google)

Tensor dans le Pixel 6 – et plus encore ?

Bien que l’annonce du Pixel 6 soit une bonne surprise, ce n’était pas la révélation à laquelle nous nous attendions – ce serait le Pixel 5a de milieu de gamme, qu’un rapport de Bloomberg avait suggéré de lancer ce mois-ci. Pourquoi est-ce important ? Cela soulève la question de savoir si le Pixel 5a obtiendra également Tensor.

Notre supposition est la suivante : non, principalement parce que Google présente Tensor comme un saut technologique générationnel qu’il intègre d’abord dans ses téléphones haut de gamme. Nous n’avons aucune information sur les prix du Pixel 6, nous ne pouvons donc pas dire que le Tensor est positionné uniquement pour les appareils haut de gamme, mais nous nous attendons à ce que la société ait besoin de temps (et de générations de téléphones) pour optimiser son matériel et ses logiciels. . Heck, les téléphones moins chers d’Apple n’ont pas obtenu de chipset de série A avant l’iPhone SE 2020.

Compte tenu de toutes les rumeurs faisant état d’un Pixel 5a presque terminé, il serait logique qu’il soit alimenté par le silicium qui alimentait auparavant les téléphones de Google : les chipsets Qualcomm Snapdragon. Qu’en est-il des futurs combinés Pixel de milieu de gamme de la série a ? Ceux-ci pourraient également être alimentés par Qualcomm, selon un tweet de Walter Bloomberg citant un porte-parole de Qualcomm disant que “Qualcomm continuera à travailler en étroite collaboration avec Google sur les produits existants et futurs basés sur les plates-formes Snapdragon”.

Mais nous attendons toujours de voir ce que le Tensor fait pour le Pixel 6 – et ne le fait pas, étant donné qu’il s’agit du premier SoC de Google. Par exemple, aura-t-il son propre modem 5G, ou sera-t-il fourni par un autre fabricant de puces, comme l’a demandé l’analyste Anshel Sag dans un tweet – d’autant plus que Google n’a pas mentionné une seule fois la 5G dans son article de blog.

Dans tous les cas, Google a fait un tas d’affirmations sur Tensor que nous sommes ravis de voir sauvegardés par l’appareil lorsqu’il atterrira à «l’automne 2021» aux États-Unis (T3 2021). Que Tensor donne aux téléphones Pixel leur avantage pour prendre une part de marché loin d’Apple, Samsung, Xiaomi et des autres grands noms du jeu des téléphones est à deviner.