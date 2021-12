Nouveau clone Glitch dans Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl

Pas de doute, un autre patch arrive. Capture d’écran : Osirus Studios/Nintendo/Game Freak/YouTube

Plus tôt ce mois-ci, la Ver. La mise à jour 1.1.2 a été publiée pour Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante. Il a peut-être corrigé les problèmes de clonage connus, mais un autre a été trouvé.

C’est vrai, il y a un autre problème de menu qui permet aux joueurs de cloner leur Pokémon. Le problème a été confirmé par de nombreux YouTubers, dont Blaines, PanFro Gamers et Osirus, ainsi que par des utilisateurs japonais de Twitter comme Kajiyama. Encore une fois, il est possible de duper des boîtes pleines de Pokémon avec des objets.

Déclencher le glitch peut sembler un peu délicat, et il est nécessaire d’avoir la capacité Fly pour que cela fonctionne. Voici les étapes pour le dernier problème de clonage :

1. Pour vous préparer, assurez-vous que Fly se trouve dans le coin supérieur droit de Hidden Moves dans votre Pokétch. Assurez-vous également d’avoir une boîte de Pokémon que vous souhaitez cloner. Et économisez avant de commencer !

2. Rendez-vous devant un Centre Pokémon. N’importe quel Centre Pokémon est bien.

3. Avec le Pokétch en haut à droite de l’écran, appuyez sur R et A en même temps. Il peut être nécessaire de spammer cela plusieurs fois, mais une fois fait correctement, cela vous amènera au menu Fly.

C’est une bonne idée de porter des écouteurs pendant que vous faites cela, car même si vous êtes dans le menu Voler, le problème vous permet d’entendre votre Dresseur entrer dans le Centre Pokémon.

4. Même si vous êtes dans le menu Fly, vous devez descendre l’escalator hors écran dans le Pokémon Center. Pour ce faire, appuyez deux fois sur le D-pad, puis allez à droite six fois.

5. Ensuite, toujours dans le menu Fly, vous allez remonter l’escalator. Appuyez une fois vers la droite, cinq fois vers la gauche, puis deux vers le bas. Ces mouvements se font dans le D-pad.

6. À ce stade, votre Dresseur est à l’extérieur du Centre Pokémon, mais l’écran est toujours le menu Voler. Ensuite, à l’aide du joystick droit, sélectionnez n’importe quelle ville. Cette partie peut geler votre jeu, alors assurez-vous que votre timing est correct. Sélectionnez une ville, appuyez sur A, attendez une demi-seconde, appuyez sur X, puis juste après, appuyez à nouveau sur A. Si votre timing est mauvais, vous devrez recommencer tout le processus.

7. Une fois dans la ville, entrez dans une maison.

8. Dans la maison, vous êtes prêt à faire le problème du menu. C’est une bonne idée d’utiliser votre stick analogique gauche, afin de ne pas déplacer accidentellement votre Trainer. Aussi, restez loin des PNJ.

9. Allez dans la boîte, choisissez un Pokémon et appuyez sur A. Ensuite, appuyez sur X, ce qui ouvre un autre menu (le deuxième niveau de menus).

10. Dans ce menu, allez dans votre Pokémon et appuyez sur R. Ensuite, une fois que la fenêtre de la boîte apparaît, appuyez deux fois sur Y et sélectionnez la boîte entière. Appuyez sur A pour récupérer les Pocket Monsters sélectionnés, puis basculez vers la droite ou la gauche pour accéder à la boîte de clonage, qui devrait probablement être une boîte vide. Ensuite, déplacez le Pokémon cloné dans la boîte vide. Après cela, appuyez plusieurs fois sur B pour revenir au premier niveau de menu. Sélectionnez « Vérifier le résumé ». Et voilà !