Nouveau contenu original Netflix à venir en janvier 2022

Après avoir passé l’année dernière à remplir sa bibliothèque de centaines de nouveaux ajouts, Netflix se prépare à marquer la nouvelle année avec une liste de nouveaux contenus originaux. Alors que le streamer fait ses derniers ajouts à sa gamme de contenu 2021, Netflix a publié le mercredi 15 décembre sa liste des ajouts à venir en janvier 2022, qui comprendra un total de 47 nouvelles séries originales, films, documentaires et spéciaux Netflix.

Janvier marquant le début d’une nouvelle année et de nouveaux départs, le streamer rafraîchira sa bibliothèque avec des dizaines de tout nouveaux titres originaux, comme le très attendu drame sud-coréen All of Us Are Dead, dont la première est prévue le le premier du mois. Parmi les autres nouveaux ajouts, citons The Wasteland, Summer Heat et la nouvelle série de la star de Queer Eye Jonathan Van Ness, Getting Curious with Jonathan Van Ness. Janvier sera également marqué par le retour de plusieurs titres préférés des fans, dont la série de téléréalité Too Hot to Handle, de retour pour sa troisième sortie, et Ozark, qui devrait présenter la première partie de sa quatrième et dernière saison.

Alors que Netflix remplit sa bibliothèque de dizaines de nouveaux titres, il en dira également au revoir à quelques-uns. Vous pouvez consulter tout ce qui part le mois prochain en cliquant ici. Continuez à faire défiler pour voir chaque original Netflix qui sera ajouté à la bibliothèque de streaming en janvier 2022.

À venir à déterminer – 1/1

Nous sommes tous morts – SÉRIE NETFLIX

Un virus zombie se déclare rapidement dans une école. Les étudiants en danger se battent pour survivre et s’échapper.

Je suis Georgina – SÉRIE NETFLIX

Un regard révélateur sur la vie de Georgina Rodríguez : mannequin, mère, influenceuse, femme d’affaires, danseuse et compagne de Cristiano Ronaldo.

Yeh Kaali Kaali Ankhein – SÉRIE NETFLIX

Poursuivi sans relâche par la fille d’un homme politique puissant qui fera tout pour qu’il soit sien, un homme s’engage sur un chemin sombre et risqué pour reprendre sa vie en main.

Chief Daddy 2 – Going for Broke – NETFLIX FILM

La famille Beecroft est prête à dépenser tout l’héritage de Chief Daddy, mais pas si le PDG de sa société y est pour quelque chose.

The Hook Up Plan : Saison 3 – SÉRIE NETFLIX

Avec leur amitié bercée par une romance secrète, Elsa, Charlotte et Milou font face chacune à des défis vertigineux et à de grandes décisions de vie.

À venir 1/4 – 1/6

Pack d’action – FAMILLE NETFLIX

Avec du cœur, de l’intelligence et des super pouvoirs, les enfants héroïques de l’Action Academy travaillent ensemble pour combattre les méchants – et même faire ressortir le bon en eux !

Quatre pour dîner – FILM NETFLIX

Dans cette comédie romantique défiant le concept des âmes sœurs, des intrigues parallèles mettent en scène quatre amis célibataires alors qu’ils s’associent dans différentes combinaisons de couple.

Rebelde – SÉRIE NETFLIX

Alors que l’EWS se prépare pour une nouvelle génération d’étudiants, l’amour et l’amitié fleurissent tandis qu’une société mystérieuse menace de briser leurs espoirs musicaux.

Le Club : Partie 2 – SÉRIE NETFLIX

La source de la culpabilité de Mathilde apparaît alors qu’une figure du passé revient. Raşel et İsmet arrivent dans une impasse alors que la violence menace Istanbul.

Le Wasteland – FILM NETFLIX

La vie tranquille d’une famille isolée du reste de la société est perturbée par une créature terrifiante, mettant à l’épreuve les liens qui les unissent.

À venir du 1/7 au 1/12

Hype House – SÉRIE NETFLIX

Cette toute nouvelle série suit la vie fascinante de certaines des plus grandes stars des médias sociaux au monde. Rejoignez ces créateurs de contenu emblématiques alors qu’ils nous accueillent dans la tristement célèbre Hype House, ouvrent leur vie au monde et montrent un côté d’eux-mêmes et de leurs relations que nous avons rarement vu. Des humbles débuts à la célébrité du jour au lendemain, ce sont les histoires des personnalités les plus populaires sur les réseaux sociaux alors qu’elles prennent leur essor, tombent amoureuses et abordent la prochaine étape de leur vie.

Johnny Test : Saison 2 – FAMILLE NETFLIX

De l’assistant de réalité virtuelle au massacre de monstres dans le monde réel, Johnny et Dukey plongent tête la première dans une multitude d’aventures scandaleuses qui se déroulent rarement comme prévu.

Undercover : Saison 3 – SÉRIE NETFLIX

Dans l’espoir de changer de vie, Bob entreprend une dangereuse mission d’infiltration pour extirper une taupe de la police, mais son chemin croise à nouveau celui de Ferry Bouman.

Chère mère – FILM NETFLIX

Lorsque le cœur de Jean-Louis s’arrête de battre, il doit affronter ses problèmes œdipiens – et poser une question impensable à sa mère – ou il mourra dans trois jours.

Comment je suis tombé amoureux d’un gangster – NETFLIX FILM

D’un changeur d’argent louche à l’un des plus grands gangsters de Pologne, une femme mystérieuse raconte l’ascension et la chute réelles de Nikodem « Nikoś » Skotarczak.

À venir 1/13 – 1/14

Brazen – FILM NETFLIX

L’auteur de romans policiers Grace Miller a des instincts de tueur en matière de mobile – et elle aura besoin de toute l’expertise nécessaire pour aider à résoudre le meurtre de sa sœur.

Choisi – SÉRIE NETFLIX

Une adolescente voit son monde bouleversé lorsqu’elle découvre la vérité troublante qui se cache dans sa ville danoise endormie. Par les créateurs de « The Rain ».

Le journaliste – SÉRIE NETFLIX

Un journaliste connu comme le franc-tireur des médias d’information poursuit avec défi la vérité dans cette adaptation en série du film à succès du même nom.

Photocopieur – NETFLIX FILM

Après avoir perdu sa bourse lorsque des photos d’elle lors d’une fête apparaissent en ligne, une étudiante s’associe à un photocopieur pour reconstituer ce qui s’est passé.

After Life : Saison 3 – SÉRIE NETFLIX

Alors que Tony n’est plus aussi agressivement grincheux à propos de la vie, il continue de lutter pour combler le vide laissé par sa défunte épouse.

Archive 81 – SÉRIE NETFLIX

Un archiviste engagé pour restaurer une collection de cassettes se retrouve à reconstituer le travail d’une cinéaste et son enquête sur une secte dangereuse.

La Maison – SÉRIE NETFLIX

Cette anthologie excentrique de comédie noire est réalisée par les meilleurs talents de l’animation stop-motion indépendante.

Riverdance : l’aventure animée – FAMILLE NETFLIX

Après une perte sincère, Keegan d’origine irlandaise et son ami d’origine espagnole Moya apprennent à danser à travers le danger et le désespoir avec un troupeau magique de cerfs spirituels.

Ce n’est pas une comédie – NETFLIX FILM

À un tournant de sa vie, un comédien reçoit une curieuse offre de son meilleur ami.

À venir 1/18 – 1/19

Mighty Express: Problème de train – FAMILLE NETFLIX

Un duo sournois a trompé les trains et s’est emparé de Mission Station ! Flicker pourra-t-il déployer ses talents sur les pistes pour sauver ses amis et sauver la situation ?

El marginal : Saison 4 – SÉRIE NETFLIX

Le drame d’action graveleux revient pour une quatrième saison.

Heavenly Bites: Mexique – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Bienvenue dans une extravagance culinaire, un poème visuel sur l’ingéniosité culinaire mexicaine et les saveurs originales et délicieuses qui valent les maux d’estomac.

Juanpis González – La série – SÉRIE NETFLIX

Un riche « homme-enfant » en Colombie est aux prises avec les pièges des privilèges et fait ce qu’il faut.

The Puppet Master: Chasse à l’escroc ultime – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Dans ces docuseries poignantes, un escroc cruel se fait passer pour un espion britannique tout en manipulant et en volant ses victimes et leurs familles.

Trop chaud à gérer : Saison 3 – SÉRIE NETFLIX

Sur les rives du paradis, de magnifiques célibataires se rencontrent et se mêlent. Mais il y a une torsion. Pour gagner un grand prix de 100 000 $, ils devront renoncer au sexe.

À venir 1/20 – 1/21

Midnight Asia : Manger · Danser · Rêver – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Un voyage nocturne à travers six villes asiatiques emblématiques et la nourriture, l’art, les clubs et les sous-cultures qui les distinguent.

Le traitement royal – FILM NETFLIX

Le coiffeur new-yorkais Izzy saisit l’opportunité de travailler au mariage d’un prince charmant, mais quand des étincelles jailliront entre eux, l’amour – ou le devoir – l’emportera-t-il ?

Munich – Le bord de la guerre – NETFLIX FILM

À l’automne 1938, un fonctionnaire britannique et un diplomate allemand se croisent à Munich et conspirent pour empêcher la guerre en Europe. D’après le livre de Robert Harris.

Le violon de mon père – FILM NETFLIX

Après une perte déchirante, une fille essaie de se connecter avec un oncle éloigné qui partage sa passion pour la musique.

Ozark : Saison 4 Partie 1 – SÉRIE NETFLIX

La libération du cartel est apparemment à portée de main, mais l’effilochage des liens familiaux peut s’avérer être la perte ultime des Byrdes.

Pokémon Master Journeys : The Series : Partie 2 – FAMILLE NETFLIX

L’aventure continue alors que Goh et Ash poursuivent leurs recherches et Goh s’implique dans le projet Mew. Mais Mew n’est pas le seul Pokémon mythique !

Chaleur estivale – SÉRIE NETFLIX

À la recherche d’un nouveau départ, un groupe de jeunes adultes vit un été inoubliable en travaillant dans une station balnéaire remplie de soleil, de surf et de secrets.

À venir 1/24 – 1/28

Trois chansons pour Benazir – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Ada Twist, scientifique : Saison 2 – FAMILLE NETFLIX

Ada et ses amis passionnés de science cherchent des réponses de haut en bas cette saison, du ciel au-dessus de la terre au-dessous et partout entre les deux !

Neymar : The Perfect Chaos – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Bien-aimé dans le monde entier mais aussi un paratonnerre pour les critiques, Neymar partage les hauts et les bas de sa vie personnelle et de sa brillante carrière de footballeur.

Encadré! Un meurtre mystérieux sicilien – SÉRIE NETFLIX

Après que deux malheureux techniciens de la télévision soient tombés sur une scène de meurtre, chaque mesure qu’ils prennent pour éviter de devenir des suspects leur cause de plus gros problèmes.

Angry Birds: Summer Madness – FAMILLE NETFLIX

Des étincelles et des plumes volent lorsqu’un adolescent Red, Chuck, Bomb et Stella passent un été sauvage avec d’autres Angry Birds au Camp Splinterwood !

Feria : La lumière la plus sombre – SÉRIE NETFLIX

Au milieu des années 90, en Andalousie, deux sœurs sont rejetées et cherchent la vérité lorsque leurs parents disparus sont accusés d’avoir tué 23 personnes lors d’un rituel de culte.

Devenir curieux avec Jonathan Van Ness – SÉRIE NETFLIX

Getting Curious with Jonathan Van Ness est une exploration résolument intelligente et originale de sujets et de questions qui rendent Jonathan curieux. Des gratte-ciel aux insectes, ou de l’identité de genre aux collations, chaque épisode suit Jonathan alors qu’il rencontre des experts dans divers domaines pour découvrir les complexités d’un large éventail de sujets.

Équipe à domicile – NETFLIX FILM

Deux ans après une victoire au Super Bowl lorsque l’entraîneur-chef de la NFL Sean Payton est suspendu, il retourne dans sa ville natale et se retrouve à renouer avec son fils de 12 ans en entraînant son équipe de football Pop Warner.

Dans le froid – SÉRIE NETFLIX

La vie d’une mère bascule lorsqu’elle doit choisir entre mettre sa famille en danger et retourner à son passé d’agent russe bio-ingénieur.

La femme dans la maison de l’autre côté de la rue depuis la fille à la fenêtre – SÉRIE NETFLIX

La vie d’une artiste au cœur brisé est bouleversée lorsqu’elle est témoin d’un crime… ou l’a-t-elle fait ?

