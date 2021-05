Nouveau contrat de trois ans avec West Ham, atteignant l’objectif européen qu’il a fixé aux joueurs et pourquoi l’avenir est prometteur pour Hammers

David Moyes a rejoint talkSPORT mardi matin pour réfléchir à une année exceptionnelle pour West Ham.

Les Hammers ont terminé sixième avec leur plus haut total de points en Premier League pour assurer la qualification de la Ligue Europa pour la première fois.

.

Le deuxième séjour de Moyes à West Ham a commencé en décembre 2019 et il a fait des merveilles au stade de Londres

Moyes a fait un travail brillant en sauvant West Ham de la relégation en 2019/20 avant de les mener sur une charge improbable pour l’Europe cette saison.

L’écossais a rejoint Jim White et Simon Jordan sur talkSPORT pour discuter de la saison, de la façon dont tout s’est réuni pour son équipe et de ce que l’avenir lui réserve.

Voici ce qu’il avait à dire …

Mettre la barre haute

«Ça a été vraiment, vraiment bon [at West Ham] et une excellente saison pour nous.

«Nous étions en pré-saison à St Andrews et j’ai senti que je devais poser quelques marqueurs et ma rencontre avec les joueurs était que le minimum que nous allions faire est d’essayer de se qualifier pour l’Europe.

«Je suis sorti de la salle en pensant qu’ils vont penser” il a perdu la tête, nous avons juste évité la relégation “.

«Je voulais mettre la barre haute et les pousser et voir si je pouvais les faire glisser pour aller mieux.

«Les nouveaux garçons que nous avons achetés ont fait une telle différence, la mentalité autour du club, l’éthique de travail dans toute l’équipe. Toutes ces choses, je savais qu’elles étaient en hausse.

«Pourrions-nous continuer? Pourrions-nous être cohérents? Pouvons-nous montrer une sorte de stabilité en tant que club de football? Je n’étais pas tout à fait sûr de cela, mais nous l’avons fait. Nous avons posé le gant dès le début et nous avons martelé les joueurs tout au long de l’année à ce sujet.

«Vers janvier, nous avons fait une course incroyable, puis j’ai commencé à croire qu’il y avait une chance extérieure que nous puissions être près du sommet.»

. – Piscine

West Ham a battu Southampton le dernier jour pour assurer la sixième place

L’avenir est prometteur

«Il y avait une partie de moi qui était vraiment déçue de ne pas avoir atteint la Ligue des champions.

«Nous étions si proches et parfois dans ce match, vous devez saisir vos opportunités et j’ai l’impression que nous avons peut-être manqué un battement.

«Nous avons perdu Declan Rice lors de la dernière trêve internationale. Nous étions sans Declan pendant six ou sept matchs et c’était énorme pour nous.

«Vais-je les pousser un peu plus? Bien sûr que je le suis, mais nous avons fait un pas tout-puissant pour arriver là où nous sommes.

«J’avais fait ça avec Everton, assez souvent, quand vous faites un grand pas, vous devez revenir un peu pour respirer avant de repartir.

«À Everton, nous avons pu obtenir un niveau constant de cohérence, autour des huit premiers, en compétition pour l’Europe.

«West Ham a tellement de marge de progression sur et en dehors du terrain. Il y a de grandes chances, mais le recrutement est la clé.

«Je serais assez confiant pour la saison avec les joueurs que nous avons. C’est un groupe de joueurs incroyablement bon.

West Ham n’était qu’à deux points du sport de la Ligue des champions

Les fans de West Ham

«Même à Everton, je n’ai pas pu avoir l’équipe en Europe la première année. Cela a été un énorme pas en avant et j’espère que les partisans de West Ham me donneront l’opportunité d’essayer de bâtir dessus.

«Il y a tellement de place pour la croissance à West Ham, un club qui peut faire tellement mieux. Que tout le monde soit d’accord avec le nouveau stade, un stade de 60 000 places où il n’y a pas de restrictions de visionnage, nous avons beaucoup de nouveaux supporters.

«Ce serait bien d’encourager beaucoup de jeunes et nouveaux supporters au club.»

L’argent dans le football

«J’ai une bonne idée des domaines dans lesquels j’aimerais me renforcer, mais les intégrer est une autre affaire.

«Le football, c’est skint. Les médias ont également une responsabilité. Nous venons de sortir d’une pandémie où la moitié des clubs de la ligue inférieure sont vraiment en difficulté financièrement et ont failli faire faillite.

«Les médias et les experts qui en parlent doivent être prévenants, et peut-être que nous ne devrions pas dépenser des centaines de millions de dollars en joueurs et en salaires.

«Sinon, nous allons nous lancer dans le football où seul l’argent compte. J’ai toujours rêvé que l’argent ne serait pas la chose la plus importante dans notre sport.

«Vous pourriez avoir une bonne année et avoir une bonne équipe, c’est pourquoi les trucs de la Super League étaient absurdes et aucun de nous ne le voulait.

Un nouveau contrat de trois ans

«Nous sommes là. Pour moi dans la vie maintenant, il ne s’agit pas de la taille de mon contrat ni de sa durée. Je veux être heureux et savoir que les gens vont me donner tout le soutien dont j’ai besoin.

«J’ai besoin de soutien de l’intérieur, j’ai besoin du soutien du club et je dois dire qu’ils ont été fantastiques pour m’aider et me permettre de continuer.

«Si je me faisais des éloges au cours de l’année, ce serait que j’aurais eu tendance à construire des clubs et à les améliorer et j’espère pouvoir le faire avec West Ham au cours des prochaines années.

«C’est ce que nous recherchons [a three-year contract]. »

.

Moyes devrait rester au London Stadium jusqu’en 2024 avec un nouvel accord sur la table