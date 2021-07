Nouveau contrat d’Ole Gunnar Solskjaer : est-ce une bonne chose pour Man United ? – Man United News et nouvelles sur les transferts

La prolongation du contrat d’Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United jusqu’en 2024 a suscité une réaction mitigée des fans, et peut-être pour une bonne raison.

Le Norvégien a maintenant dirigé United à travers 151 matches, remportant 85 victoires, 32 nuls et 34 défaites, pour une moyenne de points de 1,91 par match.

C’est une meilleure moyenne que celle de David Moyes (1,73) et Louis van Gaal (1,81) à United, mais pas aussi bonne que celle de José Mourinho (1,97) et, bien sûr, de Sir Alex Ferguson (2,06).

Solskjaer a maintenant eu plus de temps que n’importe lequel des successeurs de Sir Alex pour constituer une équipe et n’a pas encore apporté de trophée à Old Trafford, ce que Van Gaal et Mourinho ont pu faire.

Il n’est donc pas étonnant que le jury soit toujours absent et certains diront qu’il est inhabituel que son contrat ait été prolongé à ce stade, car il était clair qu’il n’irait nulle part d’ici juin 2022. Cela sent le même genou- réaction saccadée qui a incité le vice-président exécutif Ed Woodward à rendre permanente la tutelle du Norvégien après une bonne série de matchs en 2019, plutôt que d’attendre la fin de la saison.

Si Woodward avait attendu jusqu’en juin 2019, il est franchement peu probable que Solskjaer aurait obtenu le poste de manière permanente.

Il y a, sans aucun doute, des choses que Solskjaer a faites avec brio en tant que manager de United. Il a fait ressortir le meilleur de joueurs tels que Luke Shaw; il a accordé plus de minutes aux joueurs de l’académie qu’à tout autre club des huit meilleurs; et il semble avoir créé un esprit d’harmonie avec le vestiaire, qui avait clairement été brisé et fractionné sous Mourinho.

Solskjaer a également redonné une identité à l’équipe. Il les a guidés à travers les temps bizarres et incertains de Covid-19 et a attrapé et dépassé Liverpool en Premier League.

Il y a aussi des choses dont la plupart conviendraient que Solskjaer n’a pas si bien fait. Ce manque d’argenterie est important, surtout après s’être vu offrir une opportunité sur un plateau d’or lors de la Ligue Europa de la saison dernière. Il n’a pas non plus réussi à trouver une formation qui utilise au mieux l’un de ses joueurs vedettes, Paul Pogba. Il n’a pas fait preuve de flexibilité tactique, n’a pas résolu le problème de la façon de briser le bloc bas, n’a pas résolu les coups de pied arrêtés embarrassants de United en défense, ni établi qui est son meilleur gardien de but.

La réticence de Solskjaer à faire tourner son équipe a laissé la fatigue et sans doute, beaucoup de blessures inutiles et sa réticence à utiliser des remplaçants plus tôt, de même, auraient pu ajouter à cette fatigue et également instiller un manque de forme physique, de confiance et de rythme parmi les joueurs de son équipe, qui, quand ils en ont l’occasion, n’ont pas toujours été à la hauteur.

La plupart des fans, sinon tous, seraient d’accord sur ces forces et faiblesses, mais il y a d’autres domaines sur lesquels les fans débattent constamment. L’un d’eux est la signature. C’est une question difficile à débattre étant donné que personne ne sait vraiment à quel point le patron a eu son mot à dire pour identifier l’un d’entre eux.

Ceux qui louent son record de transfert se tournent vers les ajouts de Bruno Fernandes, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Edinson Cavani et Jadon Sancho – toutes des signatures de qualité.

D’un autre côté, les sceptiques disent que c’est Mourinho qui avait identifié en premier Maguire et Fernandes et que Cavani aurait pu être amené six mois plus tôt lorsque Odion Ighalo a été signé en prêt le jour de la date limite à la place. Et pourquoi, encore, l’absence d’un milieu défensif de qualité alors qu’il est clair pour tous de voir que c’est une faiblesse majeure ?

Il y a aussi la question de savoir pourquoi Alex Telles et Donny van de Beek, deux des trois grandes signatures de United avec Cavani l’été dernier, ont été achetés puis à peine utilisés toute la saison. Argent de transfert gaspillé, rétrospectivement? Daniel James est une autre signature douteuse et en termes de dépenses, l’avenir de Diogo Dalot, Jesse Lingard, Andreas Pereira, Axel Tuanzebe, Brandon Williams et Tahith Chong n’est toujours pas résolu.

Ensuite, il y a la question de savoir comment Erling Haaland et Jude Bellingham ont glissé à travers le filet et se sont retrouvés au Borussia Dortmund – ce n’est certainement pas la faute d’Ole, mais ces choses se sont malheureusement produites sous sa surveillance. D’autres disent que, en particulier dans le cas de Haaland, la connaissance du joueur et l’amitié de Solskjaer avec la famille ont été une véritable force pour United dans des négociations qui ont finalement été perdues pour d’autres raisons.

Certains pensent que Paul Pogba, via son agent Mino Raiola, a laissé entendre qu’il voulait quitter United parce qu’il ne pense pas que l’équipe d’entraîneurs actuelle soit suffisamment sophistiquée pour apporter le succès au club dont il veut faire partie. D’autres disent que la direction de Solskjaer a redonné le sourire à Pogba et l’a tenté de rester malgré tous les dommages causés par sa relation conflictuelle avec Mourinho.

Un autre débat est le style de jeu ; certains fans soutiennent que Solskjaer a réintroduit dans l’équipe un style plus Fergie, offensif et fanfaron, tandis que d’autres pensent qu’il a été beaucoup trop défensif et négatif, en particulier contre les grandes équipes, employant constamment un pivot à deux, même contre une faible opposition et des substitutions défensives plutôt que d’aller chercher la victoire alors que United avait des équipes dans les cordes.

Dans l’ensemble, le principal débat parmi les fans est de savoir si Solskjaer est un jeune manager qui doit avoir le temps d’apprendre sur le tas et de devenir le grand manager qu’il montre des signes de devenir. Certains pensent que c’est le cas tandis que d’autres soutiennent qu’il doit cesser de se « cacher » derrière l’excuse d’être dans un « processus de reconstruction » et commencer à livrer.

Solskjaer a 48 ans. Cela le place exactement à mi-chemin du classement des managers de Premier League, avec Bielsa, Benitez, Bruce, Moyes, Klopp, Dyche, Hasenhuttl, Guardiola et Smith devant lui, Brendan Rogers du même âge et Tuchel, Espirito Santo , Frank, Potter, Farke, Lage, Vieira, Xisco et le bébé de la bande, Michel Arteta, tous plus jeunes que lui.

Que vous soyez « Ole in » ou « Ole out », ou, comme beaucoup d’entre nous, un peu de chacun selon les performances de l’équipe, une chose est sûre : nous devrions être beaucoup plus près de savoir s’il est la solution à long terme qui succède au grand Sir Alex Ferguson d’ici la fin 2021/22, sinon avant.